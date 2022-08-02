裴洛西擬訪台 台灣民眾淡定應對中國威脅

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（中央社台北2日綜合外電報導）隨著美國眾議院議長裴洛西具里程碑意義的訪台時間愈來愈近，台灣成為世界兩大強權對決的中心。然而，台灣民眾似乎完全不緊張，依舊以他們一貫的淡定應對來自中國的威脅。

彭博（Bloomberg）報導，中國向來將台灣視為其領土的一部分，並警告25年來最高層級美國官員訪問台灣將招致「嚴重後果」。雖然這引發全球猜測中國可能採取哪些報復形式，但對台灣人而言，這種言詞威脅和軍事衝突風險早已成為日常生活的一部分。

一名25歲咖啡廳員工今天上午表示：「我甚至不知道她（裴洛西）要來的消息，我的手機沒有推播這則新聞給我。中國經常發出這種『警告』，但實際上什麼也沒發生過。」

在幾天相對平靜的報導後，今天台灣大約一半的主要報紙都在頭版刊登裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的消息。

國際危機組織（Crisis Group）的中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）說：「中國的威脅和台灣周邊的軍事行動很常見，對台灣人而言，這不是違背日常的事，而是他們必須面對的情況，不要大驚小怪就是他們避免低估威脅的方式。」

澳洲國立大學台灣研究計畫政治學家宋文笛表示，北京激進「戰狼外交」和言詞的影響力正隨時間逐漸減弱，人們對這些反覆重申但從未實現過的威脅感到日益麻木，「重要的是保持理智，不要對中國的威脅過度反應。」

而這幾天來，在中國社群媒體上，最熱門的話題就是裴洛西訪台。微博十大熱搜話題中有8個與裴洛西相關，每則動輒數百萬次點閱，有的還加上「危險挑釁」的標籤，並強調福建省正舉行實彈演習。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110802