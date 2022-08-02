裴洛西效應？中：王毅出席東亞外長會不見布林肯

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（中央社台北2日電）中國外交部發言人華春瑩今天說，中國國務委員兼外交部長王毅在出席東亞合作系列外長會議期間，將會見寮國、汶萊、日本、斯里蘭卡及紐西蘭等國外長，沒有會見美國國務卿布林肯的計劃。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。但根據中國媒體報導，華春瑩並未說明王毅為何沒有計劃會見布林肯（Antony Blinken）的原因。

華春瑩說，王毅出席東亞合作系列外長會議期間，將應約會見上述國家的外交部長「就共同關心的問題交換意見」。而王毅「沒有會見布林肯國務卿的計劃」。

包含東協與中國（10+1）外長會議、東協與中日韓（10+3）外長會議、東亞峰會外長會議和東協地區論壇外長會議在內的「東亞合作系列外長會」，將於3至5日在柬埔寨首都金邊舉行。除東協10國及中國、日本、韓國外長外，紐西蘭、美國、斯里蘭卡等國外交首長也將出席。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110802