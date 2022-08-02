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裴洛西擬訪台 北市警君悅酒店外加強維安

2022/8/2 20:49（8/2 21:12 更新）
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（中央社記者劉建邦台北2日電）美國眾議院議長裴洛西今晚擬訪台，北市警方在可能入住的台北君悅酒店外部署警力。新黨成員到場拉布條抗議，警方舉牌警告非法集會後離去。獨派、統派團體也將到場，表達訴求。

裴洛西（Nancy Pelosi）可能今夜抵達松山機場後，可能入住台北市信義區的君悅酒店。轄區警方從下午起開始部署警力、拒馬，並在附近地點派員蒐證。新黨成員在下午6時許赴現場抗議，並拉布條表達反對裴洛西訪台。警方舉牌警告非法集會後，相關人士離開現場。

此外，獨派團體台灣國也發出採訪通知指出，預計晚上9時將與台獨聯盟、公投盟、台灣基進前往酒店外，表達歡迎裴洛西訪台。

中華統一促進黨今天透過媒體群組表示，預計晚上9時，將赴君悅酒店對面公園抗議。

警方指出，現場已部署多名警力及拉起護欄設置陳情區，並調派員警架設錄影器材準備蒐證等防範作為，且將依現狀況適時增加警力。（編輯：戴光育）1110802

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