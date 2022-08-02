裴洛西將抵台 陳時中：有朋自遠方來不亦樂乎

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西將於今晚抵台訪問，民進黨台北市長參選人陳時中說，有朋自遠方來，不亦樂乎，呼籲台灣人要對自己的國家有信心。

陳時中今天晚間到萬華區出席「阿中與你相見歡」活動，替市議員劉耀仁站台，並在活動開始前接受媒體聯訪。

對於裴洛西即將來台，陳時中表示，這樣一名重量級的人物從理念相近、追求自由民主的國家來，當然是有朋自遠方來，不亦樂乎。

媒體詢問，怎麼看國民黨陣營對此事態度分歧。陳時中說，要對自己的國家有信心，「我們都是勇敢的台灣人、堅毅的台灣人」，全體一起在總統蔡英文的領導下，因應國際情勢，努力取得最有利的地位。

媒體再問，怎麼看中國因此暫停台灣多家食品廠產品進口。陳時中回應，中國常常在生氣，也沒看到什麼時候對台灣特別友善，雖然沒必要互相激怒，但無法隨時注意中國什麼時候在生氣，只能審慎因應。

此外，媒體詢問，怎麼看最新民調顯示許多民眾看好陳時中當選。陳時中表示，比賽才剛開始，這是場選賢與能的選舉，民調可以作為參考，激勵各個候選人。

陳時中致詞表示，萬華區是台北市較早發展的區域，因此也是較老的社區，這樣的社區若要往前走，有很多要注意的事，包含居住正義與個人權益等，都需要在地人提供相關意見才能做好，因此鄉親要把劉耀仁留下來，他才能把市長做好。

陳時中以台語表示，裴洛西要來台灣了，「就是有朋友從很遠的地方來，很爽」，雖然有些人因此不爽，但台灣人要自己救、自己顧自己的國家，只要把台北顧好，台灣就會好，世界就會看到台灣，台灣就會越來越安全，希望大家一起拚。（編輯：李亨山）1110802