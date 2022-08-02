日媒：8架駐沖繩美軍戰機起飛 可能前往護衛裴洛西

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（中央社東京2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西計畫今晚抵台。8架美軍F-15及5架空中加油機今天晚間陸續從台灣附近的沖繩美軍嘉手納基地起飛，朝南方飛行，可能前往執行護衛裴洛西專機任務。

根據日本放送協會（NHK），多家媒體報導，以對中國態度強硬著稱的裴洛西（Nancy Pelosi）將於今晚訪台。日本時間今晚8時過後，8架美軍F-15戰機及5架空中加油機陸續從嘉手納基地起飛，可能前往護衛裴洛西專機。

日本沖繩防衛局表示，包括KC-135空中加油機在內，近日共有22架軍機從外部基地飛抵嘉手納基地。

NHK報導，今天晚間8時過後，5架加油機離開嘉手納基地，駐紮在基地的8架F-15戰機隨後起飛，朝沖繩南部飛行，可能是為護衛正朝台灣方向移動的裴洛西專機。

美國海軍官員今天向路透社證實，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）目前正在台灣以東、菲律賓以東、日本以南的菲律賓海海域部署。

NHK報導，雷根號搭載的兩架C-2運輸機在今天上午和下午兩度飛抵嘉手納基地。此外，今天下午6時左右，美軍的EP-3電子偵察機也起飛，朝東海方向飛行。

日媒研判，美軍軍機的動態可能都與裴洛西計畫訪台，造成美中緊張情勢升高有關。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110802