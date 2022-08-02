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裴洛西專機晚間10時44分抵松山機場

2022/8/2 22:23（8/2 22:57 更新）
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裴洛西專機2日晚間10時44分抵達松山機場。（圖取自twitter.com/flightradar24）
裴洛西專機2日晚間10時44分抵達松山機場。（圖取自twitter.com/flightradar24）
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（中央社網站）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘的空軍專機2日晚間10時44分抵達松山機場。

裴洛西亞洲行程受矚，今天專機自馬來西亞起飛後，吸引數十萬人追蹤動態。路透社等多家媒體晚間開設網路直播（手機看不到的讀者請點這裡），即時報導專機降落情況。

根據日本媒體報導，8架美軍F-15及5架空中加油機今晚陸續從沖繩美軍嘉手納基地起飛，朝南方飛行，可能前往執行護衛裴洛西專機任務。1110802

裴洛西專機2日晚間已抵達松山機場。（圖取自外交部YouTube頻道網頁youtube.com）
裴洛西專機2日晚間已抵達松山機場。（圖取自外交部YouTube頻道網頁youtube.com）
影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉
（圖取自twitter.com/flightradar24）
（圖取自twitter.com/flightradar24）
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