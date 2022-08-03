裴洛西訪台 韓總統府強調透過對話維持和平立場

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國總統辦公室官員今天就美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事表示，韓國政府會以有必要透過對話與合作維持區域和平穩定的立場，與相關國家維持緊密溝通。

韓國總統辦公室今天上午舉行記者會，對於裴洛西訪台使美中緊張局勢升溫的議題做以上表示，並說希望裴洛西這次訪問東亞行程能順利結束。

媒體接著詢問總統辦公室對裴洛西訪台後接著訪問韓國的立場，官員僅對裴洛西訪韓表示歡迎，但說明裴洛西訪韓日程與總統尹錫悅休假行程重疊，因此雙方並未安排裴洛西與尹錫悅或任何總統辦公室官員會面，期待裴洛西與韓國國會議長金振杓會談取得豐碩成果。

裴洛西預計於今晚抵達韓國，韓美雙方目前正協調安排4日裴洛西與金振杓會談並共進午餐。尹錫悅自1日起連休5天假，外交部長朴振也因東南亞國協區域論壇（ARF）等行程出國，都未與裴洛西安排會面。

裴洛西這次訪台受到國際關注，鄰近台海的韓國媒體也密切追蹤相關報導，韓聯社整理專文說明這次裴洛西台灣行造成美中關係一觸即發的原因，並指出若中國進行挑釁行動，南海一帶有可能出現小規模衝突。

不過，也有專家認為，美國軍事及經濟實力仍領先中國，全面衝突的可能性不高，中方可能會先爭取時間累積實力，待足以與美國抗衡時才展開行動。（編輯：韋樞）1110803