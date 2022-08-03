中共軍演影響能源供應？經部：油氣煤存量充分無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，共軍隨即宣布將展開海域軍演；經濟部今天表示，石油、天然氣安全存量天數均高於法定規範，政府已備妥各種作法，因應中共的軍事演習，請全國民眾放心。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演，外界關注共軍實彈演習對國內能源供應影響。

對此，經濟部今天透過新聞稿表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安全存量天數約10至11天，煤炭安全存量天數約39天，均高於法定規範，可充分供應國內需求，請全國民眾放心。

經濟部說明，石油、天然氣與煤炭均已訂有安全存量規範，同時也採多元來源供應，平時已備妥存量，可充足供應無虞；經濟部也有相關管控與查核機制，確保個別能源供應事業存量充足。

經濟部指出，政府平時即積極確保能源供應安全，每天與台電公司、中油公司密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形；同時，能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法，以因應中共的軍事演習。（編輯：趙蔚蘭）1110803