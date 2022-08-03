裴洛西來台衝擊金融市場？央行總裁淡定：放心

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台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動3日上午在台北101國際會議中心登場，中央銀行總裁楊金龍（圖）出席致詞。中央社記者王飛華攝 111年8月3日

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（中央社記者曾智怡、張璦台北3日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台，牽動美中台三方敏感神經，兩岸緊張情勢是否衝擊金融市場，楊金龍今天受訪時僅簡單表示「放心」；至於外資動向，他則說「還好」。

台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會今天同步登場，中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）、財政部長蘇建榮、央行總裁楊金龍等人出席。

楊金龍致詞表示，CABEI是中美洲地區最重要的多邊開發銀行，營運成果深獲國際肯定；標準普爾（S&P）於2019年將CABEI的信用評等從A+調高至AA，使CABEI在拉丁美洲多邊開發銀行中擁有最佳的債信評等。

楊金龍表示，在全球深受疫情所苦時，CABEI更於2021年及時推出金額達30億美元的「新冠肺炎及經濟復甦緊急援助計畫」，以支持中美洲國家的醫療體系，並降低COVID-19對區域內各國的經濟衝擊。

楊金龍指出，CABEI在台設立國家辦事處，是國際組織來台設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。

楊金龍說，回首過去30年台灣與CABEI的合作歷程，央行歷任總裁對CABEI均懷有特殊情誼，包含台灣是在1992年以首批區域外會員國身分入會，已故總裁謝森中在外交部推薦下出任第一任理事；而CABEI為感念已故總裁許遠東推動中美洲金融合作的貢獻，在1998年總部大樓落成時，董事會議廳更以許遠東來命名。

此外，在前總裁彭淮南任內，台灣透過與CABEI的多項融資及技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設，例如促成國合會與CABEI的「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定中美洲友邦農業經濟。

楊金龍表示，期望未來台灣能透過與駐台國家辦事處的緊密合作，深化雙方合作及加強夥伴關係，更可善用台灣穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。

此外，對於裴洛西昨天晚間率團訪問台灣，牽動美中台三方敏感神經，是否對金融市場造成影響，楊金龍僅簡單表示「放心」，至於外資動向，他則說「還好」。（編輯：林淑媛）1110803