裴洛西訪台 日媒大幅報導中美在台灣議題互不退讓

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）美國眾議院議長裴洛西2日抵台訪問，日本讀賣、朝日、經濟新聞等主流媒體在頭版等大幅報導指出，美國與中國在台灣議題上互不退讓。朝日指此次已激起中美激烈火花（摩擦）。

日本讀賣新聞在頭版頭條以「美眾議院長訪台，中國強烈反彈，通告實彈演訓」為大標題報導指出，裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間搭乘美國軍機抵達台北，中國昨晚發出外交部聲明表達強烈反彈，並通告4至7日將在台灣周邊6處海域實施實彈射擊演習，展現加強軍事施壓的態勢。

讀賣指出，裴洛西訪台，中方以軍事威脅、對抗的態度鮮明。美國政府強調台灣政策不變，多次要求中方自制。中美雙方互不退讓，台灣局勢混沌加深。

報導說，這次裴洛西最後仍決定訪台，主要是鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，她想展現力挺對抗中國軍事威脅的台灣。此外，她長年對於中國的人權問題，想展現強烈意志給中國看。

不過，有人認為裴洛西這次訪台，挑起不必要的緊張。前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）對讀賣表示，外交最重要的是「手持大棍棒，靜靜的說話」，但這次彷彿是「手持小棍棒，大聲嚷嚷」。

日經報導指出，這次裴洛西訪台，中美緊張勢必升高。台灣問題是中美之間最重要的課題，中國認為美國跨越了中國「不可退讓的一線」，進行「內政干涉」，因此將實施飛彈試射，美國正提高戒心。此外，金融市場對於台灣有事（有緊急狀況）也感到憂慮。

報導說，習近平領導階層主張兩岸統一，但台灣民心背離，使得習政權一籌莫展。裴洛西是美國總統繼承順位第2號人物，裴洛西訪台視台灣為「國家」對待的話，難保不會使得習近平領導階層的向心力下降。

對美國而言，跨黨派一致支持台灣的旗幟無法放下，如果屈服於中國的威脅，裴洛西取消訪台的話，不僅不利於拜登政府，也容易使得被美國號召拉起「中國包圍網」的同盟國起疑心。

報導說，裴洛西是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。事隔25年，中美國力差距大幅縮小。1997年當時中國國內生產毛額（GDP）僅是美國的約1成，但2021年已逾7成。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）1日分析，裴洛西若訪台，中國可能在幾天內甚至更長的期間採取（對抗）措施。具體的劇本包括在台灣海峽或台灣周邊發射飛彈、軍機大舉入侵台灣的防空識別區、突破台灣海峽的中間線、公開大規模軍演等。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，裴洛西預定明天抵達日本，可能於5日與日本首相岸田文雄在首相寓所舉行早餐會交換意見。

多名日本政府相關人士表示，有關裴洛西訪台一事，岸田將做出何種發言，備受關注。（編輯：韋樞）1110803