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裴洛西訪台話題佔據微博熱搜前10 平台一度當機

2022/8/3 11:24
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（中央社記者吳柏緯上海3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西事件不只中國官方關注，也成中國網友熱議話題。從昨日晚間至今，微博熱搜榜前10名都是相關話題。昨晚，微博甚至一度因為流量太大而當機。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程令中國官方不滿，中國民間的輿論也不斷發酵，大力批評這次的事件，並且支持官方做出反制行動。截至目前為止，社群平台微博的熱搜榜前10名的話題均與裴洛西訪台以及後續延伸的事件有關。

截至上午11時，在熱搜榜前10名的話題包含「中國暫停輸入台灣柑橘、白帶魚」、「解放軍在多地軍演」、「王毅就美方侵犯中國主權發表談話」、「台北民眾高喊裴洛西滾回去」等等。

由於討論過於熱烈，昨天晚間微博甚至一度傳出「當機」，頁面無法刷新、顯示錯誤代碼，不少網友叫苦連天。

微博官方於清晨發布公告指出，2日晚間10時6分起，由於自動擴容系統故障，導致多地機房的寬頻流量超過上限，影響了部分使用者，晚間10時36分，服務開始陸續恢復。

在官方修復後，「微博崩了」這個話題也衝上了熱搜榜，有些網友批評「這點事就給你搞崩了」、「居然在關鍵的時候崩了」、「要好好升級一下」。另有網友提到，過去幾次微博崩了都是因為藝人的消息，例如「鹿晗宣布戀情」、「吳亦凡被刑拘」。

雖然官方宣布於昨晚陸續修復，直到今天上午仍有網友反應，微博不穩定，不時還是會出現無法連線的情形。（編輯：曹宇帆）1110803

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