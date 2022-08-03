裴洛西訪台 路透：長期抗中史走向顛峰
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中國強烈警告訪台，路透社形容為她數十年來抗中史的顛峰。
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
今天，身為眾議院議長的她無視中國的強烈警告，搭乘美軍C-40行政專機降落台灣，對台灣的政府展現支持，並會見人權運動人士。
路透社報導，裴洛西的訪台行程，一來將她數十年來美國最強硬北京批評者的身分推向高峰，尤其是在人權議題上；二來凸顯了美國國會與北京打交道時，向來採取比白宮更強硬的路線。
身為繼副總統賀錦麗（Kamala Harris）之後的總統職位第2順位繼位者，裴洛西成為繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）之後，訪台位階最高的美國政治人物。她這次率領跟另外6位眾院成員組成的代表團進行訪問。
1991年，在中國血腥鎮壓民主示威活動的兩年後，裴洛西與另兩名美國國會議員在天安門廣場拉開黑布條，上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。
2015年，她率領一組眾院民主黨人士前往西藏，是西藏2008年爆發大規模抗爭後首次有這類訪問。裴洛西經常對西藏的人權議題發聲，也曾與被北京視為暴力「分裂分子」的西藏精神領袖達賴喇嘛見面。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）的台灣議題專家祁凱立（Kharis Templeman）說，現年82歲的裴洛西將尋求奠定自身政治貢獻，同時傳達出支持台灣抵抗北京壓力的信號。
祁凱立說：「有誰比眾議院議長本人更適合傳遞那樣的訊息？因此，在採取立場對抗中國共產黨上，她有著強烈的象徵地位。」
中國外交部發言人趙立堅說，裴洛西如赴台將導致「嚴重後果」。
分析家說，北京反應可能是象徵性的。華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國議題分析家甘思德（Scott Kennedy）說：「我認為中國試圖表示，他們的反應會讓美國與台灣不舒服，但不會引發戰爭。」
路透社報導，在台灣議題上，美國國會長期以來一直採取比白宮更強硬的路線，無論是民主黨人，像總統拜登與裴洛西，還是共和黨人執政。
共和黨人支持裴洛西訪台。眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「想去的議員都應該去。這對（中國國家）主席習近平展現了政治嚇阻力。」麥考爾說，他獲邀加入裴洛西的亞洲行，但因為有其他私人行程無法同行。
裴洛西7月31日宣布，她將率領國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、南韓與日本，以「重申美國對印太地區盟友的承諾強烈且不可動搖」。
美國國防官員淡化中國將以軍事干預裴洛西訪台的風險，但擔憂若發生意外可能演變成更大的衝突。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110803
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