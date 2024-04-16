白天溫暖悶熱各地高溫33度 北部宜花局部陣雨

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（中央社台北16日電）中央氣象署表示，今天微弱鋒面仍在台灣北部海面，水氣稍微增加，北部及宜、花地區偶有短暫陣雨，而其他地區仍為多雲到晴，午後在山區也有局部短暫陣雨的機會。

氣溫方面，白天溫暖悶熱，各地高溫普遍可以來到攝氏30至33度，尤其南部近山區會再更高一些，可能達到36度左右，近中午紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫為23至25度。

另外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，且影響時間較長，交通往返請留意航班資訊。

由於近期餘震頻繁，再加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天持續位於滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，西半部因風速偏弱， 擴散條件差，污染物稍易累積；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1130416