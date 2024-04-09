65歲以上等高風險族群 第2劑XBB疫苗開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北9日電）考量免疫力差者接種COVID-19疫苗後逾3個月保護力開始下降，衛福部今天起提供65歲以上民眾、55到64歲原住民、免疫不全以及免疫力低下患者3族群，可接種第2劑XBB疫苗。

衛生福利部疾病管制署今天起提供高風險族群接種第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB疫苗，可在莫德納和Novavax中擇1廠牌接種（可與第1劑不同廠牌），並與前1劑間隔至少12週（84天）。

高風險族群包含65歲以上民眾、55到64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者。如目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者；器官移植患者/幹細胞移植患者；中度/嚴重先天性免疫不全患者；洗腎患者；HIV感染患者；正使用高度免疫抑制藥物者；過去6個月內接受化療或放療者；其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

疾管署今天舉辦第2劑XBB疫苗開打記者會，衛福部次長周志浩致詞表示，COVID-19持續威脅民眾健康，XBB疫苗開打以來國內本土重症個案中，有9成以上未接種XBB疫苗，且研究顯示免疫力較差者接種疫苗會在3到5個月後保護力下降，因此高風險族群要再接種1劑，讓防護不過期。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，COVID-19病毒非常會突變，雖然現在已經不像疫情剛開始時的風聲鶴唳，但對特殊體質者還是會造成重症死亡風險，其中年紀、免疫力、有沒有接種疫苗，都是關鍵因子，因此呼籲符合資格3族群盡速接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年滿80歲的藝人王滿嬌說，自己今天接種第7劑COVID-19疫苗，因為有打預防針，今年不論去到哪裡都覺得很安全，都不會擔心，並呼籲長者趕快打疫苗。

疾管署提醒，接種應備妥健保卡或其他身分證件，並記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，可於接種前評估時，用於說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後應留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。（編輯：張雅淨）1130409