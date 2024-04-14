周處除三害 勇奪香港電影金像獎最佳亞洲華語電影

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（中央社台北14日電）第42屆香港電影金像獎今晚在香港文化中心大劇院舉行頒獎典禮，2023年出品、今年3月間在中國爆紅取得票房佳績的國片「周處除三害」奪得最佳亞洲華語電影獎。

「最佳亞洲華語電影獎」是香港電影金像獎為非香港電影設置的獎項。今年入圍這一獎項的電影共有5部，其中2部是台灣出品的「周處除三害」及「關於我和鬼變成家人的那件事」；其餘3部為中國出品的「孤注一擲」及「滿江紅」，以及馬來西亞出品的「富都青年」。

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綜合香港媒體報導，「最佳亞洲華語電影獎」由香港藝人馮德倫和Angelababy擔任頒獎人。當宣布「周處除三害」得獎後，由出演的香港演員袁富華及監製黃江豐上台領獎，袁富華表示，「讓我這個香港仔去說，代他們感謝大家」。

「周處除三害」2023年在台上映時，票房約在新台幣4700萬元之譜。今年3月在中國上映後，憑藉著大尺度及社會黑暗面等在中國不易見到的題材，瞬即爆紅，票房一路衝高，截至4月10日已達人民幣6.57億元（約新台幣29.2億元），引發中國網路熱烈討論，也因此獲得台灣觀眾回頭關注，目前已連續6週占據Netflix台灣電影類冠軍。（編輯：邱國強/周慧盈）1130414