從配合到協作 製片王思靜、黃江豐談國際合作

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（中央社記者田習如柏林19日專電）入圍柏林影展主競賽片「香巴拉」和入圍「邂逅」競賽單元的「睡覺時眼睛睜開」，兩部跨國合製電影都有台灣製片黃江豐、王思靜及多個台灣後製團隊參與其中。他們向中央社分享從過去純配合到如今協作、主創的心得。

黃江豐是「周處除三害」、「總舖師」、「翻滾吧！阿信」等多部在台受歡迎電影的製片。王思靜則參與金馬獎紀錄片「大同」等製作，有豐富海外合作經驗。

王思靜首先指出，台灣的主要創作團隊，尤其後期製作團隊的實力很堅強，「我們有這種基礎之下，其實最大的困難就是機會。在侯導（侯孝賢）、楊導（楊德昌）之後有個斷層，我們沒有到國際舞台的機會，慢慢的你就會被國際舞台給遺忘，慢慢的就接不到國際案」。

她說，文化內容策進院的國際合作專案鼓勵台灣製片走出去，就算一開始只是扶持一些青年導演，但其中包括在國際獲獎的外國導演，是未來的明日之星，「他們跟台灣人合作是非常舒爽的一件事情，因為台灣人的自我要求跟負責任是天性」，換言之，台灣電影產業國際化的關鍵就是要多創造合作機會。

長期製作本土片的黃江豐近年參與多次跨國合製後，坦言自己「一直在開眼界」，因為過去台灣市場規模難以吸引國際商業合資的興趣，就算外國業者來找他合作，也只是單純配合協拍。

如今國際合資專案模式讓台灣人才能夠進入主創團隊，參與到內容、創意、企畫本身，也有投資者的角色，跨越了更高門檻。過程中需要大量的跨國溝通，也有很複雜的實際操作事務，「所以這個是需要訓練，更需要經驗的」。

他舉例，跨國合作光是匯率怎麼計算都成問題，「如果你是三國（合作），三國有三國的習慣，你有什麼經驗去說這樣子做才對？要花很多時間去溝通」。

王思靜補充，一部片子製作期間跨2到7年，例如「睡覺時眼睛睜開」這部片是四國合作，包括阿根廷，而阿根廷的金融波動大，其間通膨可能漲15倍，「這個怎麼算都是技巧，都要透過協調來解決」。

她說，現在台灣的角色「從以前cooperate（合作），現在是collaborate（協作）」，差別在於前者是代工，後者大家齊平，各自發揮強項主導、協調，「我們取大家最優秀的，變成一個新的模式」。

因侯孝賢鼓勵而到美國攻讀電影的李函，是參與數個國際合作案的後期製片。她說，國際上很少知道台灣的技術其實很強，以往比如做特效代工，那些特效總監都是外國團隊，「可是現在台灣團隊，可以做特效總監、主調光師、剪接師，完全國際水準」。

例如「睡覺時眼睛睜開」的剪接師蔡晏珊、特效製片魏如涵、特效總監凃維廷，都是主創團隊成員，參與過多部國際合製電影的後製。

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李函說，牽涉許多不同國家技術人員的跨國合作溝通，挑戰不只是語言隔閡的問題，也牽涉不同文化背景下的不同邏輯，還有特別的一點是「也要讓台灣的團隊有信心，就是我們可以做到這樣國際等級的製作」。

王思靜補充台灣團隊還有個優點，就是中小企業的互相合作文化，「我們今天以台灣為一個單位，跟世界秀我們的軟實力，當我們在島內自己都有collaboration（協作）的時候，（跨國合作）實力就會很堅強」。（編輯：高照芬）1130220