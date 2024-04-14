梁朝偉第6度奪得香港電影金像獎影帝

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（中央社台北14日電）第42屆香港電影金像獎今晚頒獎，香港影帝梁朝偉以「金手指」一片奪得最佳男主角，也是他第6度拿下香港金像獎最佳男主角，成為取得最多香港金像獎影帝寶座的演員。

綜合香港媒體報導，梁朝偉今晚並未出席在香港文化中心大劇院舉行的頒獎典禮，而是由同為演員的妻子劉嘉玲代領。但他仍然以網路連線方式發表得獎感言，同時以「更是多謝妳啦，嘉玲姐」向劉嘉玲表達謝意。

劉嘉玲則笑說，她知道梁朝偉一得獎，很多人會說「又是他啊」？好的演員可能付出100分、200分，但她覺得梁朝偉是一個好偉大的演員，付出的是500至1000分的努力；梁朝偉隨即回應，「我是好演員，但不是偉大」，兩人最後一致表示「香港電影加油！」。

62歲的梁朝偉1995年以「重慶森林」一片首度奪得香港金像獎最佳男主角，而「重」片也讓他在1994年就先奪得金馬獎最佳男主角，奠定他在香港影壇的影帝地位。

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此後，梁朝偉分別藉由1998年的「春光乍洩」、2001年的「花樣年華」、2003年的「無間道」、2005年的「2046」等片獲得第2座至第5座香港金像獎最佳男主角，今年的「金手指」則是第6座。

除梁朝偉，本屆香港金像獎最佳女主角由主演「白日之下」的余香凝奪得；最佳男配角由參演「白日之下」的資深影星姜大衛獲獎；最佳女配角由參演「白日之下」的梁雍婷獲得；終身成就獎則授給資深影星洪金寶；最佳導演由執導「命案」的鄭保瑞獲獎；最佳電影由「毒舌大狀」奪得。（編輯：邱國強/周慧盈）1130414