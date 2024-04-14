更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

梁朝偉第6度奪得香港電影金像獎影帝

2024/4/14 23:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）第42屆香港電影金像獎今晚頒獎，香港影帝梁朝偉以「金手指」一片奪得最佳男主角，也是他第6度拿下香港金像獎最佳男主角，成為取得最多香港金像獎影帝寶座的演員。

綜合香港媒體報導，梁朝偉今晚並未出席在香港文化中心大劇院舉行的頒獎典禮，而是由同為演員的妻子劉嘉玲代領。但他仍然以網路連線方式發表得獎感言，同時以「更是多謝妳啦，嘉玲姐」向劉嘉玲表達謝意。

劉嘉玲則笑說，她知道梁朝偉一得獎，很多人會說「又是他啊」？好的演員可能付出100分、200分，但她覺得梁朝偉是一個好偉大的演員，付出的是500至1000分的努力；梁朝偉隨即回應，「我是好演員，但不是偉大」，兩人最後一致表示「香港電影加油！」。

62歲的梁朝偉1995年以「重慶森林」一片首度奪得香港金像獎最佳男主角，而「重」片也讓他在1994年就先奪得金馬獎最佳男主角，奠定他在香港影壇的影帝地位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此後，梁朝偉分別藉由1998年的「春光乍洩」、2001年的「花樣年華」、2003年的「無間道」、2005年的「2046」等片獲得第2座至第5座香港金像獎最佳男主角，今年的「金手指」則是第6座。

除梁朝偉，本屆香港金像獎最佳女主角由主演「白日之下」的余香凝奪得；最佳男配角由參演「白日之下」的資深影星姜大衛獲獎；最佳女配角由參演「白日之下」的梁雍婷獲得；終身成就獎則授給資深影星洪金寶；最佳導演由執導「命案」的鄭保瑞獲獎；最佳電影由「毒舌大狀」奪得。（編輯：邱國強/周慧盈）1130414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22