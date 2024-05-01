中山73將映梁朝偉「無名」 首增日本動畫片

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（中央社台北1日電）台中「中山73藝文空間」5月以「愛是你，愛是我」為主題，將播映香港影帝梁朝偉的「無名」；而首度新增的日本動畫片類別，則播映日本男神福山雅治都稱讚過的「鳴鳥不飛：烏雲密布」。

此次「愛是你，愛是我」主題片單集結歐洲電影，包含法國作家夫妻相愛相殺40年羅曼史的「從前的我們」（Mr&Mrs Adelman）、義大利票房口碑雙收喜劇「我的型男老闆」（Do You See Me?）、亞馬遜暢銷小說改編的電影「失眠的北風吹來愛情」（The Space between the lines）。

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本月也將首度加入動畫電影，包含「劇場版FREE！男子游泳部–the Final Stroke–後篇」、台灣影史最賣座BL動畫片「鳴鳥不飛：烏雲密布」，是連日本男星福山雅治都讚賞過「超棒名作」的作品。

這次2部首輪新片則是出現在金馬奇幻影展的「如果可以再死一次」（The First Day of My Life）和梁朝偉跟中國男星王一博主演的諜報片「無名」，後者在上海大量實境拍攝，也重現上海昔日風華。（編輯：龍柏安）1130501