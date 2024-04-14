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梁詠琪首度小巨蛋開唱 重現金曲短髮揪全場大合唱

2024/4/14 15:43（4/14 15:56 更新）
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香港歌手梁詠琪（前）13日在台北小巨蛋舉行「時間遇上我們」演唱會，一連帶來30首國語歌，包含「短髮」、「偏見」等經典曲目。（小金鹿娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
香港歌手梁詠琪（前）13日在台北小巨蛋舉行「時間遇上我們」演唱會，一連帶來30首國語歌，包含「短髮」、「偏見」等經典曲目。（小金鹿娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）香港歌手梁詠琪昨晚在台北小巨蛋舉辦「時間遇上我們」演唱會，並宣布7月將在華山Legacy開唱，而唱到經典歌「短髮」時，她將麥克風轉向觀眾，邀請全場大合唱。

花蓮3日遭遇強震，梁詠琪演唱會昨晚開演前，大螢幕寫上「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安。」慰問受到花蓮地震影響的人們。

梁詠琪昨晚演唱30首國語歌，包含「短髮」、「偏見」等經典歌曲，其中包含台北場獨家歌曲「某人」、「給自己的情歌」、「該怎麼愛你」。

梁詠琪唱完「短髮」後表示，這首歌充滿回憶，感謝這首歌的監製李偲菘飛來台灣聽演唱會，「我想起我們錄音的日子，我去新加坡，或是你來香港，很多快樂與淚水，我都覺得你把最好的歌都給了我，不比孫燕姿的遜色啦。」現場觀眾也發出笑聲。

梁詠琪於演唱會受訪表示，下台後發現還有時間一度想多唱2、3首歌，雖然7月還會來台灣舉辦小型演唱會，但目前尚未有推出國語專輯的計畫，上半年以巡演為主，下半年則有戲劇作品。

梁詠琪說，這次是首度在台北小巨蛋開唱，前一天寫下手稿時不小心落淚，因為唱到「B面第一首」時想起經過的人生，「我一直都在往外尋找快樂和滿足，沒有真正和自己的內心好好的對話。」直到後來聽到這首歌的歌詞才感受到人生其實很簡單，到了現在想兼顧工作，也會好好陪伴家人。（編輯：張雅淨）1130414

香港歌手梁詠琪（左2）13日晚間首度在台北小巨蛋開唱，藝人好友楊采妮（左1）、許茹芸（右2）、李心潔（右）都到場支持，梁詠琪更笑說演唱會結束要開「睡衣派對」。（小金鹿娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
香港歌手梁詠琪（左2）13日晚間首度在台北小巨蛋開唱，藝人好友楊采妮（左1）、許茹芸（右2）、李心潔（右）都到場支持，梁詠琪更笑說演唱會結束要開「睡衣派對」。（小金鹿娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
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