周杰倫邀動力火車當嘉賓 驚喜獻唱忠孝東路走九遍

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（中央社記者王心妤台北6日電）歌王周杰倫今晚在台北大巨蛋舉辦第2場「嘉年華」演唱會，孫燕姿、林書豪夫妻等人都出席聆聽，動力火車則是今晚的表演嘉賓，周杰倫也驚喜獻唱一段「忠孝東路走九遍」。

周杰倫今晚開唱仍有許多藝人同樂，包含歌后孫燕姿、林書豪夫妻檔、瘦子夫妻檔等人，世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒、首席教練高志綱、陣中內野手李凱威都出席聆聽。

周杰倫今晚繼續重現經典歌曲，從「本草綱目」、「簡單愛」、「東風破」、「不能說的秘密」等，周杰倫表示，「有時候回家到家唱歌，還是會比較緊張一點，你們還是沒有忘記我，7年沒有回來會不會太久，我也覺得滿久的。」

繼昨晚邀請「二姐」江蕙擔任嘉賓，今晚則由動力火車接棒登場。孫燕姿當年打敗周杰倫抱回第12屆金曲獎最佳新人獎，周杰倫打趣對孫燕姿說，如果不想要獎盃可以送給他，孫燕姿則說：「誰說我不要。」

動力火車登台後跟周杰倫先合唱「黑色幽默」，周杰倫接著唱起「忠孝東路走九遍」，動力火車並改編歌詞變成合唱「來到大巨蛋，有人買到票，有人去下水道」，讓現場觀眾相當驚喜。

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特別的是，動力火車更現場演唱周杰倫出道前幫他們寫的「重傷的汗水」，周杰倫說，聽到這首歌就掉進回憶的漩渦，因為跟方文山常騎著車推銷作品，當時賣了這首歌給動力火車，還請對方吃了飯，這也讓2人累積革命情感。

周杰倫在台北大巨蛋開唱展現誠意，昨晚接受歌迷點唱15首歌，今晚也獻唱「扯」、「彩虹」、「算什麼男人」等歌曲，現場還有歌迷從紐約、東京等地飛來聽演唱會。（編輯：郭諭儒）1131206