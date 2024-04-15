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新竹漁港淤積嚴重惹民怨 中央撥款5月發包疏浚

2024/4/15 21:35（4/15 21:46 更新）
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立法院經濟委員會15日考察新竹漁港，國民黨立委鄭正鈐會中指出，不少漁民反映漁港淤積嚴重，常導致漁船卡在沙灘上動彈不得，盼相關單位提出長期可行解決方案。農業部漁業署表示，會研究如何從源頭減少淤沙，已編列經費先進行清淤。（鄭正鈐提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月15日
立法院經濟委員會15日考察新竹漁港，國民黨立委鄭正鈐會中指出，不少漁民反映漁港淤積嚴重，常導致漁船卡在沙灘上動彈不得，盼相關單位提出長期可行解決方案。農業部漁業署表示，會研究如何從源頭減少淤沙，已編列經費先進行清淤。（鄭正鈐提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）國民黨立委鄭正鈐今天表示，新竹漁港淤積嚴重，不少漁民反映漁船常受困沙灘盼解套。漁業署指出，已編列新台幣4900萬元預算，將於5月間進行發包清淤，不足部分明年再補足。

立法院經濟委員會今天考察新竹漁港，鄭正鈐在會中表示，不少漁民反映漁港淤積嚴重，常導致漁船卡在沙灘上動彈不得，嚴重影響漁民作業與生計。

他說，漁港疏浚趕不上淤積速度，要求漁業署應寬列清淤經費，並提出長期可行解決方案。

民進黨新竹市議員楊玲宜出席表示，新竹漁港雖有固定清淤，但目前淤土清除後是放在新竹漁港南邊，但又會因海流再次將淤土帶回漁港中，這等於沒清。

楊玲宜說，近年淤沙情形加劇，期盼漁業署能找到真正問題，提系統性整治計畫進行，才能真正解決問題。

新竹漁會總幹事童錦杰在會中指出，新竹漁港浮動碼頭破舊，漁港航道淤沙嚴重，易造成漁船擱淺，退潮後航道變成沙洲，漁民生計受到很大影響，期盼漁業署補助並協助解決問題。

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漁業署副署長王正芳出席表示，漁港淤積問題會進行研究調查，了解如何從源頭減少淤沙，並克服淤沙問題，今年淤沙問題已編列新台幣4900萬元預算，將於5月間進行發包，會先進行清淤，不足的部分明年再行補足，逐步補助。

有關浮動碼頭部分，王正芳指出，目前已規劃1座浮動碼頭將進行更新，會先發包施作，另外2座先進行修繕，若無法修繕就會整座更新，同時在更新浮動碼頭時進行清淤。（編輯：戴光育）1130415

#王正芳
#楊玲宜
#漁業署
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