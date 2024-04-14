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竹市調高公車營運成本補助 議員籲加速建設輕軌

2024/4/14 19:26（4/14 20:26 更新）
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新竹市政府14日表示，為減緩客運業者營運壓力，柴油公車每公里合理營運成本調整為新台幣54.408元、電動公車則為62.519元，由市府編列預算，並於今年1月1日起實施補貼。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月14日
新竹市政府14日表示，為減緩客運業者營運壓力，柴油公車每公里合理營運成本調整為新台幣54.408元、電動公車則為62.519元，由市府編列預算，並於今年1月1日起實施補貼。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月14日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市政府今天表示，減緩客運業者營運壓力已將公車合理營運成本調升，市府編列預算補貼。但有議員認為，提升大眾運輸網絡品質與運量，加速建設大新竹輕軌才是對症下藥。

新竹市府發布新聞稿表示，客運業者反映因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情提高營運成本、司機嚴重缺工，公車被迫停駛或減班，市府去年3月1日起將公車合理營運成本從新台幣46.666元提高至52.174元。

竹市府指出，經委託顧問公司分析5家客運業者成本資料進行數據分析，並召開專家學者、客運業者座談會取得共識，柴油公車每公里合理營運成本調整為54.408元、電動公車則為62.519元，今年1月1日起實施補貼。

為招募公車駕駛、留住司機，市府表示，去年6月已為公車司機每月加薪4000元，但因司機嚴重缺工，鄰近縣市也補助司機加薪，導致竹市公車司機持續流失，因此今年1月起將每月薪資補助提高至5000元。

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民進黨新竹市議員楊玲宜今天在臉書Facebook發文表示，市府作法看似增加工作誘因，降低業者營運成本，但若無法留住司機、提升大眾運輸品質、解決交通壅塞3大問題，再多的補貼措施也緩不濟急、無法長久。

楊玲宜說，唯有投入新的大眾交通運具，提升大眾運輸網絡品質與載運量，串連城市的行人步道，才能解決根本性問題，加速推動大新竹輕軌才是對症下藥，能優化區域公車路線與班次，提升市民搭乘大眾運輸意願，改變市民通勤習慣，竹市交通才有進步的空間。（編輯：方沛清）1130414

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