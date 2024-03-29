新竹成德高中校服採購案引議 市府彙整資料清查

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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市29日電）新竹市成德高中員生社秦姓理事主席說，理事會決議不代辦校服採購，但校方涉盜用名義招摽。校方表示，代辦招標有通知員生社。新竹市教育處指出，彙整資料釐清事件。

新竹市成德高中員生消費合作社秦姓理事主席今天向中央社記者投訴，員生社1月9日召開理事會議，決議校服由學校學務處自辦，員生社未同意委託、也未與校方簽訂代辦契約，但校方涉盜用員生社名義及金融帳戶私自於3月4日上網招標並決標，員生社不排除循法律途徑捍衛聲譽。

秦姓主席表示，決標後有落選廠商向員生社要求退還押標金、支票，但員生社不知校方以員生社名義對外公開招標，憂心員生社成為「洗錢共犯」，因此決定先停止使用帳戶，也不在支票上蓋章。

她指出，校方另在2月間涉違反合作社法另召開社員人數不符且未過半的「臨時社員大會」及決議，並涉以脅迫及施壓方式迫使員生社代辦學生制服，她已行文主關機關表達異議，並要求撤銷不符合規定的決議。

民進黨新竹市議員楊玲宜表示，員生社已經由理事會議做出不代辦決議，校方仍擅自將員生社列入代辦單位於投標須知與決標契約裡，直到員生社遭落選廠商追討押標金才知情，校方除涉有偽造文書、登載不實之嫌，更涉嫌侵占款項。

楊玲宜指出，校方應說明押標金金流去向及為何遲遲無法退還給落選廠商，新竹市教育處、政風單位也應盡速徹查，若有不法情事，應依法懲處相關人等，遏止校園採購歪風。

對此，新竹市教育處向中央社記者表示，將函請成德高中提交學校員生消費合作社組織章程、理監事名單，以及相關社員大會的簽到名冊、會議紀錄等，藉以釐清事件，依法妥處。

成德高中校長沈永昆告訴中央社記者，學校學務處開會決議訂定校服樣式及購買數量後，2月16日將代辦委託書、校服樣式及數量決議文件會辦員生社，但遭理事主席退件並告知1月9日已召開理事會決議不代辦。

沈永昆說，員生社成立以來都代辦校服採購等事務，但他上任校長後，員生社今年以「時程來不及」為由不願代辦。

他表示，今年校服製作規格單純，另根據近2次採購案公告日期，民國109年為5月30日上網公告、111年3月4日上網公告，因此今年依時程一定來得及招標，所謂「時程來不及」說法不成立。

沈永昆指出，根據另3名員生社理事的說法指稱1月9日的理事會議中「沒有說不代辦服裝採購案」、會中曾提到若時程來得及就代辦、且此會議紀錄涉由理事主席個人撰寫後交文書用印發送卻未會簽理事知悉。

他表示，校方2月間曾召集員生社理監事開會，並由監事召開臨時社員大會等，但理事主席都不願出席，會後相關會議紀錄都有送理事主席。

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針對押標金爭議，沈永昆說，因員生社無法自行招標，此次採購案是由學校總務處代辦上網招標，共評選3家廠商（4家廠商投標，其中1家資格不符），依規定於決標後應退回押標金給落選廠商（1家廠商以匯款方式匯入員生社帳戶繳納，另1家以支票方式繳納）。

沈永昆指出，依規定退回押標金應由員生社處理，但因員生社理事主席不願匯款、也不願在支票上蓋章，目前廠商仍無法取回押標金款項。（編輯：戴光育）1130329