竹市寡婦樓都更案續審 議員批涉舞弊應解約

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（中央社記者管瑞平新竹市25日電）新竹市政府今天表示，國防部已函知寡婦樓都更案持續進行，並改以符合社會住宅房型規劃。對此，時代力量竹市議會黨團及民進黨議員認為，都更案涉舞弊，應解約重選實施者。

新竹市寡婦樓都更案招標涉及行賄舞弊。新竹市政府今天發布新聞稿指出，國防部為寡婦樓都市更新案土地所有人及申請者，已於3月8日發函竹市府，明確表達寡婦樓都更案持續進行，未來預計把配回的房地規劃成公益社會住宅，落實政府推動居住正義的政策。

對此，時代力量新竹市議會黨團召開記者會，時代力量新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊等人與會主張此都更案涉舞弊應退回重選實施者，且實施內容應增加公設及停車空間，同時呼籲竹市府應向國防部表達解約立場並暫緩審議。

林彥甫表示，寡婦樓都更案在招標選任實施者時，涉及行賄舞弊，當時營建署（現為國土署）官員涉收受昌益集團行賄新台幣2000萬元，經法院一審判決有罪；去年底，國防部也發文給新竹市政府評估暫緩都更審議程序的可行性。但國防部、國土署及竹市府涉繼續互踢皮球，沒有人敢喊解約。

蔡惠婷指出，寡婦樓都更案鄰近新竹市建功國小，位於建功商圈內，周遭汽機車停車位相當不足，且商圈內唯一的停車場將會因都更案進行而消失。此外，周遭並無道路拓寬計畫，現有人行道相當狹窄，若再引入逾1000戶人口，交通環境將更紊亂。

廖子齊表示，寡婦樓都更案源於馬政府時期，國防部涉嫌以活化眷村名義帶頭炒地皮、蓋豪宅，其間涉及寡婦樓強拆及營建署官員受賄等不義行為，嚴重污染計畫合法性。

時代力量新竹市議會黨團指出，呼籲竹市府不要只看眼前開發利益，應停止環評審查，讓國防部撤回此案並重新規劃，檢討案量、增加駐車空間與公益設施後，重選實施者，市府再重啟審查。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，寡婦樓都更案部分都更審議委員或環評委員為昌益集團的關係人或相關子公司獨董，市府的態度不僅未暫緩此案的審議程序，釐清相關疑點爭執，反加速環評，質疑「新竹市府到底是在急什麼？」

楊玲宜說，對於寡婦樓都更案，應先釐清相關爭議，暫緩環評審議等相關程序，重新檢視並檢討撤銷最優申請人及解除契約可行性。

針對議員的質疑，新竹市政府都市發展處長翁義芳接受中央社記者電訪表示，此案屬國防部土地，採公辦都市更新方式並委託內政部國土管理署（城鄉分署）發包公開招標實施者，非屬竹市府權責。

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翁義芳指出，依據國防部3月8日函文內容載明國土管理署城鄉分署尚無法判定公開評選結果具影響招商公正之違反法令行為，現階段暫無法撤銷最優申請人資格，公辦都更案仍應持續進行。

寡婦樓都更案為國防部主導都更案，委託當時內政部營建署城鄉分署發包公開招標，由理銘開發股份有限公司得標，民國103年6月17日簽約。寡婦樓都更案於104年3月通過都更（事權）計畫報核、105年5月初審環評。（編輯：戴光育）1130325