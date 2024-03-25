竹市寡婦樓都更案續審 配回房地將規劃社會宅

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（中央社記者管瑞平新竹市25日電）新竹市政府今天表示，接獲國防部函知寡婦樓都更案持續進行，且為擴大公辦都更公益性質，未來預計把配回房地規劃成公益社會住宅，落實政府推動居住正義政策。

竹市府透過新聞稿指出，配合行政院2月底發布「桃竹苗大矽谷計畫」，國防部預計釋出新竹市部分土地與國家住都中心合作，透過都市更新或直接興辦等活化國有土地方式，全數提供作社會住宅。

市府都市發展處處長翁義芳表示，國防部為寡婦樓都市更新案之土地所有人及申請者，已於3月8日發函市府，除提及寡婦樓都更案進度停滯不前，有損國有土地參與公辦都更之權益，並明確表示寡婦樓都更案持續進行，未來預計把配回的房地規劃成公益社會住宅，落實政府推動居住正義政策。

翁義芳說，國防部歷經內政部城鄉分署招商弊案社會輿論後，期望挹注更多公益設施來更正大眾對都市更新的誤解，進而提高都更效率。

他表示，市府後續將依國防部函文要求受理進行審議，並於未來都更審議中，「納入增加公益空間之審查」，以利都市更新推展。

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根據市府資料，寡婦樓都市更新案原為日本海軍第六燃料廠煉油廠遺存建築群，面積約9400坪，基地位於新竹市建功路以北，光復路以東，建功路51巷以西及建新路以南所圍範圍內，因區段完整，周邊清華、陽明交大學區及商圈人潮，擁有龐大學生與高科技產業消費族群。

新竹市政府與國家住都中心合作，陸續啟動市有地興建社會住宅計畫，正著手包含鄰近的建功安居（原機三十用地，預估約740餘戶）及金城安居（原將軍村停車場，預估約930戶），若加上寡婦樓都市更新案（原忠貞新村及赤土崎新村周邊，預估約477餘戶），將為東區帶來居住正義的黃金三角地帶。（編輯：方沛清）1130325