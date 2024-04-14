NSO歐洲巡演最終場 巴黎樂迷起立為台灣拍手

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（中央社巴黎14日電）NSO國家交響樂團2024歐洲巡演最終場，13日晚上在巴黎香榭麗舍劇院舉行，樂團表現細緻出色，全場票房全滿，連5樓欄杆區都有樂迷聆賞。台灣駐法代表吳志中說，全場為台灣拍手讓他非常感動。

吳志中音樂會後接受媒體訪問時表示，NSO國家交響樂團的演出是高水準，參與的音樂家們都很有名，全場觀眾都是購票進場，這也顯示台灣的國際化已進入全新境界，「我想我的感動是因為，從NSO的演出中，看見台灣正在上升中，全場站起為台灣拍手，我非常感動。」

音樂會上包括駐法國台北代表處代表吳志中、駐法國台北代表處公使顏嘉良、文化部次長李靜慧、駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任胡晴舫等出席，可說是台灣表演團體出國巡演受到台灣外交體系支持及關注最大的一次。吳志中音樂會後特別到後台向樂團團員致意，感謝他們的演出。

李靜慧全場聆賞後表示，這次NSO代表台灣到歐洲巡演，經費籌措相對困難，但是樂團做出很完整的企劃與論述，文化部及國表藝董事會也全力支持，演出成功，沒讓樂迷失望。她代表文化部向所有音樂家致意，謝謝大家舟車勞頓到國外展現來自台灣的音樂。

NSO音樂總監、指揮準．馬寇爾（Jun Markl）說，這是最後一場歐洲巡演音樂會，也是為7月巴黎文化奧運台灣館加溫，團員的表現沒有因為最後一場鬆懈，表現一樣出色。更讓他感動的是巴黎樂迷的反應，大家透過音樂連結了巴黎與台灣，他要謝謝在這段旅程中付出的每一個人與每一份力量，「謝謝大家來音樂會。」

音樂圈包括來自台灣、目前擔任巴黎歌劇院合唱團總指揮的吳淨蓮；小提琴家五明佳廉（Karen Gomyo）、台法文化獎得主安必諾（Angel Pino）、何碧玉（Isablle Rabut）、歌劇導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）以及龐畢度中心、巴黎拉維特園區等巴黎重要場館策展人都到場支持。

吳淨蓮表示，樂團表現很令她感動，第一首台灣作曲家李元貞的「美濃之道」有許多台灣傳統文化素材；到了第二首柴可夫斯基「鋼琴協奏曲」，樂團兩首樂曲展現了截然不同的音色，這也代表樂團有能力處理各種風格樂曲。

值得一提的是，這次樂團演出的地點香榭麗舍劇院（Théâtre des Champs-Élysées）1913年首演了作曲家史特拉汶斯基芭蕾舞劇「春之祭」，由於風格奇特觀眾無法接受，而向台上扔擲各種物品，最後大約40名觀眾被趕出。百年後的東方樂團NSO前進香榭麗舍劇院演出，帶回的則是滿滿的激賞與掌聲。

NSO國家交響樂團今天將結束歐洲巡演返國。（編輯：張雅淨）1130414