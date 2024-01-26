台漫前進安古蘭 以自由實驗特色尋歐洲讀者和定位

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）第51屆法國安古蘭國際漫畫節昨天登場，當天舉辦台灣館開幕活動，引來大批民眾圍觀。法國出版社和編劇都告訴中央社，最愛台漫的自由實驗精神，且已逐漸建立讀者群和定位。

作為歐洲最大、歷史最悠久的國際漫畫展會，法國安古蘭國際漫畫節向來是台灣漫畫作品拓展歐洲市場的首站，也是台灣漫畫家爭取國際市場能見度的重要舞台。

文化內容策進院今年與大塊文化合作，帶領7位隨團漫畫家參與盛會，並舉辦編劇講座、創作者簽繪以及台灣館開幕活動。

25日開幕活動中，眾多策展人、出版方與創作家共襄盛舉，包括安古蘭作者之家主任穆尼奧斯（Pili Munoz）、漫畫研究者葛拉菲特（Paul Gravett）、法國漫畫媒體Bubble、知名法國漫畫編劇盧慧芳（Loo Hui Phang）等人，圍觀法國民眾更在館前擠得水泄不通，氣氛熱絡。

駐法代表吳志中、駐法台灣文化中心主任胡晴舫也到場參與。吳志中致詞表示，安古蘭漫畫節台灣館設立12年，他就參與了6屆，見證台漫在法國開疆闢土、逐漸收穫關注度的過程，甚至在展場上被法國民眾認出致意。

吳志中向中央社表示，他近年來買了6、700本漫畫，送給法國議員、記者、學者、學子等，「漫畫是年輕一代重要的溝通橋梁，可透過漫畫了解台灣」。他說，台漫如今已成了除台灣威士忌、茶葉外，駐法使館最愛送外賓的禮品，成為象徵台灣軟實力的外交工具。

吳志中指出，「好的漫畫必須有自由的心靈，要能大膽創作，不怕會踩到紅線」。法國參展者也告訴他，台漫的特色之一就是開放，「台漫也是台灣自由民主的重要象徵」。

盧慧芳相當同意，她向記者表示：「台漫的優勢在於『好奇心』，一是想測試自己的能力範圍，二是對他人的世界充滿好奇。台灣有自由和言論自由，是推動這種美好藝術能量的理想環境。」

擁有越南和中國血統、出生寮國的她很喜歡台漫中的文化交融，「（台漫）擁有能量和渴望，渴望實驗、創作、表達、訴說不同故事，感受到非常強烈的動能和驅力」。

然而她分析，台灣有許多優秀漫畫家，但編劇卻不足，須推動一系列的編劇培訓，好讓台漫不僅畫面很美，也有有趣的敘事。

盧慧芳分析，歐洲出版社在翻譯台漫時，會在敘事規則或說故事的方式上遇到阻礙，因此在面向國際讀者的書寫上還可以更精進。她說，法國漫畫敘事也是在走向成熟後，吸引更多原本對漫畫興趣不高的成人。

Nazca出版社總經理麥錫爾（Camille Mercier）也參加台灣館開幕式，Nazca已出版約8部台漫作品，還有約7部正在籌備。

他最喜歡的台漫特質也是實驗精神。「我們很愛作家渴望實驗，然後用台漫的形式進行。他們不是因為能賣、能賺錢才做，而是渴望表達自己。所以有些作品是關於死亡、認同、旅行探索等，讀者會覺得很有新意。」

麥錫爾說，已逐漸培養出台漫粉絲，熱切追蹤出版社的台漫系列。新作一出版，就會有人發現，敲碗表示想看。

他指出，台漫開始找到自己的讀者與定位。過去台灣都以作品為主，如今透過文策院的推介，法國市場能鎖定作者。「法國多是以作者為導向，若能看見作者，與之交流，就能更好地導入台漫，推廣發展。」

文策院參展代表告訴中央社，版權中心也設有台灣館，以媒合會議方式讓台漫打入法國漫畫市場與產業鏈。

她表示，近年歐美市場對亞洲漫畫需求增加，台灣已有許多作品授權至法國、義大利等歐陸國家，成績斐然。「今年也有法國出版社邀請台灣創作者來現場簽書，表示法國對台漫也逐漸熟悉。」

3位參加漫畫家Eli Lin依萊和每日青菜簽繪活動的粉絲分別向記者表示，是因去年台灣館才發現台漫，一讀便愛上，並藉此進一步了解台灣多元的流行文化。（編輯：郭中翰）1130126

漫畫家吳識鴻（右2）、法國知名編劇盧慧芳（右3）、漫畫家葉長青（左2）及編劇李尚喬（左1）25日以「台灣漫畫編劇」為主題舉辦講座，與法國漫畫愛好者、工作者分享經驗。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年1月26日

51屆法國安古蘭國際漫畫節台灣館25日開幕，黑山 Kathy Lam、布里斯、每日青菜、吳識鴻、葉長青、GGDOG、Eli Lin依萊7位參展漫畫家在開幕式上即席以「龍」和安古蘭吉祥物「小獸」為主題創作，吸引眾多漫畫迷圍觀拍照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年1月26日

與文策院合作多年的法國數位漫畫平台Mangas.io邀請漫畫家每日青菜在展位簽名並與讀者互動，現場有可供拍照留念的等身大漫畫角色看板；漫畫家Cory柯宥希也受邀。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年1月26日