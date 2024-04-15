巴黎奧運拚減碳 環境報告：值得嘉許但仍不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎15日綜合外電報導）非營利組織「碳市場觀察」（Carbon Market Watch）指出，巴黎夏季奧林匹克運動會削減碳足跡的努力「值得嘉許」，但若要促成全球氣候目標的達成仍有不足，呼籲未來的奧運賽事須「徹底重新構思」。

法新社報導，環境研究機構「碳市場觀察」認為，2024年巴黎奧運制定的氣候策略「相當具有建設性」，但對外未能準確表達賽事產生的氣候衝擊，如何衡量與監測這項目標的透明度也不足。

巴黎奧運暨帕運組織委員會起初標榜賽事為「氣候中和」，意味有望實現溫室氣體淨零排放，但在各界砲轟這個樂觀說法可能誤導民眾後，才撕下氣候中和標籤。

巴黎是第1個宣布碳預算的奧運主辦城市，起初設定158萬公噸二氧化碳排放量目標，是2012年倫敦奧運和2016年里約奧運的一半，相當於20萬戶家庭1整年的能源消費量。

「碳市場觀察」的報告指出，此一目標是否符合2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），「仍有待觀察」。

根據協定，全球近200國同意致力減緩暖化，使本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在攝氏1.5度內。

報告進一步質疑奧運能否以永續方式舉辦，「影響奧運環境足跡最重要的因素在於龐大的舉辦規模」。

據報告，交通運輸和施工是與奧運相關的兩大汙染來源，占溫室氣體總排放比重各達40%和32%。其餘汙染源包含採購，像是購買選手村家具、能源及食品。

報告還說，巴黎奧運使用的體育場館，有95%是既有場館，或可重複利用或回收的臨時設施，對壓低施工的碳排做出重要貢獻。

巴黎奧運將提供許多素食選項，有望降低碳排。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130415