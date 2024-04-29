許瑋甯「不夠善良的我們」悲罹乳癌 舒淇入戲流淚

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（中央社記者洪素津台北29日電）演員許瑋甯在戲劇「不夠善良的我們」飆演技，劇中不幸罹患乳癌的她慘被柯震東「拒絕」，如此現實又殘忍讓人不捨，就連國際影后舒淇也入戲到淚流滿面。

「不夠善良的我們」結局熱播中，編劇徐譽庭勇敢揭開真實人性裡的懦弱、惶恐。劇中許瑋甯與柯震東的愛情正當甜蜜，許瑋甯卻因健康檢查得知罹癌，當她裸著上身哀求柯震東憐憫罹癌的自己以換取愛情時，柯震東卻選擇掉頭離去，這讓觀眾紛紛痛喊「可以不要這麼寫實嗎。」

許瑋甯為這場關鍵情節不僅獻出了線條極美的裸背，最重要的還有被讚爆的演技，她分享這場戲的拍攝過程，「現場導演、劇組大家都非常專業，甚至連對手演員也很擔心我有沒有被保護好，彼此很珍惜這份默契，所以才能一氣呵成的專注詮釋出來。」

另外，林依晨與許瑋甯飾演情敵，最後2人大和解讓觀眾感動落淚。許瑋甯透露很喜歡與林依晨之間的對手戲，「明明對方是假想敵，卻是最了解你的人，將無比的矛盾及灰色地帶發揮到極限的狀態，非常過癮。」觀眾也逗趣表示今年的金鐘獎評審會相當為難。（編輯：張雅淨）1130429