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新戲詮釋職場鬥爭 曾莞婷曝戲外遭遇削價搶代言

2024/5/20 21:28（5/20 21:41 更新）
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演員曾莞婷（圖）參演的新戲「秘書俱樂部」有如職場版「後宮甄嬛傳」，藉由秘書角度探討職場各種狀況。曾莞婷20日分享自己經歷過的職場鬥爭，指出曾有女星削價競爭搶代言。（TVBS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
演員曾莞婷（圖）參演的新戲「秘書俱樂部」有如職場版「後宮甄嬛傳」，藉由秘書角度探討職場各種狀況。曾莞婷20日分享自己經歷過的職場鬥爭，指出曾有女星削價競爭搶代言。（TVBS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）藝人曾莞婷演出新戲「秘書俱樂部」，劇中曾莞婷和賴雅妍頻頻交手，交織出職場的血淚史。而現實生活中曾莞婷曾被搶走代言，對方削價競爭，「想要營造出聲勢比我好的假象」。

戲劇「秘書俱樂部」由製作人修杰楷與導演張晉榮攜手打造，自3月開拍至今已順利進入拍攝後期，劇組今天邀請媒體到拍攝現場探班，修杰楷、王傳一、賴雅妍、曾莞婷、張軒睿、楊晴、林嘉俐與管麟分享拍攝心情。

修杰楷分享，這部劇就如同職場版「後宮甄嬛傳」，藉由秘書角度探討職場的各種狀況。曾莞婷也分享自己經歷過的職場鬥爭，她表示，曾被女星削價競爭搶代言，「她私下找廠商談價碼，說可以低於我一半的價錢去接，只是想要營造出聲勢比我好的假象。」

賴雅妍則覺得自己遇到的不算鬥爭，頂多就是選角到了2選1的階段，不小心被刷下來，一旁修杰楷則笑說：「我馬上就選定了妳。」賴雅妍也逗趣回應：「謝謝製作人。」

而第一次飾演反派的楊晴透露，「這部劇中角色的反派，是我自己在現實生活中都不敢靠近的類型。」修杰楷立刻賣關子：「她會是大魔王楊晴。」

林嘉俐分享，「我在現實生活中擔任過真正的秘書，在劇中也是屬於姐姐型的角色，必須提點其他秘書什麼該做、什麼不該做，所以對秘書角色可說是駕輕就熟。」

管麟練有一身好體態，修杰楷爆料，每當管麟出現在劇組，梳化妹妹都為之瘋狂，每次都5、6個人包圍上去調整造型。而劇本本來沒有安排管麟露身材，賴雅妍卻主動幫對方加戲，要求管麟洗澡，幫觀眾謀福利，修杰楷大笑表示，「導演本來有要這樣做，後來還是放棄，劇情根本不合理。」（編輯：張雅淨）1130520

戲劇「秘書俱樂部」20日邀請媒體探班，製作人修杰楷（右4）帶領演員管麟（左起）、楊晴、王傳一、賴雅妍、林嘉俐（右起）、張軒睿、曾莞婷同台分享拍戲甘苦。（TVBS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
戲劇「秘書俱樂部」20日邀請媒體探班，製作人修杰楷（右4）帶領演員管麟（左起）、楊晴、王傳一、賴雅妍、林嘉俐（右起）、張軒睿、曾莞婷同台分享拍戲甘苦。（TVBS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
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曾莞婷
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