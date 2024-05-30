「誰是被害者2」藤岡靛飾檢察官 張孝全雙雄對決

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（中央社記者洪素津台北30日電）演員張孝全在影集「誰是被害者2」成為殺人嫌疑犯，和藤岡靛所飾演檢察官展開「雙雄對決」，兩人在劇中互相猜忌、衝突場面不斷，張孝全分享兩人戲外則是有共同興趣「泰拳」。

影集「誰是被害者2」集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，更加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新的連續殺人案件。

在首季中詮釋患有亞斯伯格症的天才鑑識官張孝全，在第2季竟被飾演正義檢察官藤岡靛，直指是過去一起殺人案中的最大嫌疑人，兩人隨即展開「雙雄對決」，而飾演刑事偵查組大隊長的王識賢，因延續首季和張孝全的革命情感，堅信他不可能涉案，形成互相牽制的3角關係，檢警界的角力一觸即發。

張孝全首次與藤岡靛合作，表示戲外2人都喜愛泰拳，而劇中的精彩衝突場面，張孝全認為藤岡靛全程用中文詮釋檢察官一角各種艱深用詞實在是相當精彩，這對於華語非母語的藤岡靛實在是一大挑戰，「我們有很多場對手戲，有一次拍攝時，導演其實已經喊卡了，我也覺得狀態很好，但他為求完美呈現，還是堅持要再來一次。」

日劇男神藤岡靛睽違多年再演出台劇，他表示在正式開拍之前花了很久的時間上台詞課程，除了每天練習，也利用劇組休假時間跟中文老師持續學習調整發音。

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為了完美詮釋「檢察官」，藤岡靛更實際拜訪現實生活中的檢察官，更透露在和檢察官上課時發生的驚人事蹟，「印象深刻有次檢察官老師在幫我上課的時候，突然接起一通很緊急的電話，結果就開始透過那通電話現場指揮逮捕行動，讓我感覺真的很真實也很瘋狂。」

影集「誰是被害者2」描繪驚悚連續殺人案謎團，張孝全所飾前鑑識官方毅任迎接李沐飾演的女兒江曉孟離開觀護所，父女倆與從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。（編輯：陳政偉）1130530