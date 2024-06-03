歌手Karencici跨界演員 參演「誰是被害者2」滿身血

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（中央社記者洪素津台北3日電）潮流女歌手Karencici首度從歌手跨界演員，在戲劇「誰是被害者2」詮釋滿身血的被害者，她表示，能參與演出很興奮；劇中還有曾敬驊、陳姸霏、劉子銓等演員加入。

「誰是被害者2」將面臨一起疑點重重的「奪器官」連續殺人案，凶手目標瞄準一群曾逃家的青少年，凶殘獵奇的犯案手法令人毛骨悚然，預告中更驚喜出現潮流女歌手Karencici（林愷倫）。

Karencici直呼能參與演出很興奮，「在第1季時我用Karencici歌手的身分演唱了片尾曲，這次則是以歌手角色『袁綺翎』的身分加入演出，對我來說是很新鮮特別的嘗試」。

正式預告中，由主角張孝全不停呢喃「在鑑識中找到證據、重建現場、得到真相」拉開序幕，他深信「所有的死亡都一定有原因」。只是劇情峰迴路轉，畫面中更出現王識賢插管急救、張孝全遭綁架被拿槍指頭的緊張情節，命案線索資訊量爆棚，引領觀眾一同找尋真相。

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另外，演員劉俊謙在劇中飾演救助失家青少年的基金會創辦人，他在溫文儒雅外表的背後暗藏另一面。而首次與劉俊謙合作的許瑋甯更透露對方是劇組的「團寵」，個性可愛又有禮貌，總是獲得劇組團隊讚譽。

許瑋甯也分享和劉俊謙默契十足，「有幾次我們都已經講完台詞了，但導演還沒喊卡，我和俊謙只好繼續演，他總是能接著我的話演下去，這讓我每次在跟他拍攝的時候都是充滿期待的」。（編輯：張雅淨）1130603