高凌風兒葛兆恩吐星二代壓力 白冰冰叮嚀要潔身自愛

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（中央社記者洪素津台北5日電）資深藝人白冰冰製作戲劇「天知道」，找來高凌風的兒子葛兆恩擔任要角，除親自教導也叮嚀葛兆恩要潔身自愛；而葛兆恩則表示星二代光環壓力大，但會督促自己成為專業的表演者。

白冰冰製作戲劇「天知道」今天舉辦慶功記者會，邀請戲劇主演葛兆恩、方文琳、翁家明等人，還有劇組工作人員一起慶功，白冰冰表示目前花費5000萬做戲劇完全是自掏腰包，「我到這年紀活得通透，歡喜做甘願受，為了戲好花錢就當買珠寶、包，我不求財、不求名，就求給我健康身體，給我智慧處理事情。」

日前傳出白冰冰的節目搶了胡瓜時段，對此白冰冰喊冤：「不要再說我搶了胡瓜的時段，天要下雨，娘要嫁人，任何人選擇我都尊重。」

她強調，胡瓜是她的好弟弟，「我看他出道的，看他發光發熱我也覺得好棒與有榮焉，是他跟老闆溝通不良，他對我沒有怨言的，現在就先不打擾。」隨後也喊話想要跟胡瓜、陳美鳳一起主持過年除夕節目敘舊。

高凌風的兒子葛兆恩首次擔任要角，白冰冰也手把手調教，給葛兆恩舞台，並提醒他要潔身自愛，還表示最近看到狄鶯一家的新聞讓她很心疼。

葛兆恩同樣也有星二代光環的壓力，他受訪表示：「成長過程中，大概10歲的時候心靈很混亂，爸爸又不在了，要學很多事情，不小心就會崩潰。」

現在的葛兆恩表示自己很愛惜羽毛，期盼成為一個專業的表演者，也感謝白冰冰的教導，工作之餘就是要好好照顧家人，承擔部分家計，期許自己盡快成為一個獨當一面的男人。

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戲劇「天知道」為玄天上帝的故事，白冰冰特邀翁家明演出玄天上帝，並要求翁家明要禁慾，好好投入拍戲，翁家明今天受訪表示自己相當尊敬玄天上帝，也認為自己拍戲的時候確實很進入狀況，六根非常清靜。

另外白冰冰大讚方文琳越年長，反倒越有自信、變得越美，並稱讚方文琳演技動人，戲中一幕女兒不見的哭泣崩潰畫面，讓白冰冰想起已逝的女兒，在旁盯場的她也不自覺流下眼淚。（編輯：龍柏安）1140605