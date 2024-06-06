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陳庭妮當房仲幫閨密找到好房 自豪：幸福都跟我有關

2024/6/6 19:19（6/6 19:41 更新）
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藝人陳庭妮（左）、蔡凡熙（右）在戲劇「幸福房屋事件簿」中扮演房仲，在劇中幫不少委託人找到好房，戲外陳庭妮也助閨密找到結婚新房，這讓陳庭妮感到成就感十足，（逆光電影提供）中央社記者洪素津傳真 113年6月6日
藝人陳庭妮（左）、蔡凡熙（右）在戲劇「幸福房屋事件簿」中扮演房仲，在劇中幫不少委託人找到好房，戲外陳庭妮也助閨密找到結婚新房，這讓陳庭妮感到成就感十足，（逆光電影提供）中央社記者洪素津傳真 113年6月6日
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（中央社記者洪素津台北6日電）陳庭妮、蔡凡熙在戲劇「幸福房屋事件簿」當房仲，幫劇中各種案例找到心目中的好房，戲外陳庭妮也幫閨密找到好房，讓她開心說：「姐妹以後的幸福，都跟我有關係耶。」

陳庭妮、蔡凡熙宣傳戲劇「幸福房屋事件簿」，提到在劇中幫不少委託人找到好房，戲外陳庭妮也幫閨密找到結婚新房，這讓陳庭妮感到成就感十足，「我們都很常去她家聚會，我都會覺得她以後的幸福，都跟我有關係。」

蔡凡熙則分享自己也會幫好友看房子，會希望好友住在對門有個照應，「我家對面一空出來我就馬上打給我好朋友，現在他也住得很開心。」沒想到卻被虧「只是想要蹭飯吧」，這讓蔡凡熙哭笑不得。

劇中某一集跟寵物有關係，陳庭妮提到自己的愛犬皮膚不是太好，便透過寵物溝通師了解狀況，而寵物溝通師透露狗狗上輩子有事情沒有了結，「要我擺桃花陣，我就買了，還寫狗的名字壓在下面，我是不相信，但我還是做了。」

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2人劇中是上司與下屬關係，問起剛出道情形，陳庭妮分享自己在模特兒時期犯了低級錯誤，走秀時有被前輩「震撼」到，「例如很基本上台前要把內衣、襪子脫掉，但我就犯錯，而且被罵還不可以哭，因為會被罵更慘，妝都化好了哭什麼哭。」

蔡凡熙也透露剛出道時會被說演很爛，以前會為此傷心，隨著時間推移，自己也會找方式進步，「我被說爛就會反嗆回去，『你才爛』，然後我再繼續努力，不然一直沉浸在失敗很累。」（編輯：龍柏安）1130606

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