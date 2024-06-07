「戲說台灣」23年5千集 堅持傳承民俗職人精神

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（中央社記者王心妤台北7日電）「戲說台灣」開播23年，今天舉辦5000集慶祝記者會並預告推出新戲。三立副總暨戲劇總監製龔美富表示，堅持做1件事20多年很難，但這就是秉持傳承台灣民俗使命的職人精神。

「戲說台灣」是台灣最長壽的古裝電視劇，多年來走訪台灣大大小小的廟宇，演出上百個民間傳奇，除了在台灣受到關注，海外也受到新加坡、馬來西亞、越南等地的華僑歡迎，官方YouTube頻道觀看次數突破2.2億次，之後將推出新單元「天燈媽祖」。

龔美富表示，團隊抱持傳承台灣民俗的使命，從導演、編劇、幕後團隊到演員，每個人都在崗位發揮專業做出最好作品，這就是三立電視台的「職人精神」。

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從演員變成製作人的陳小菁表示，當製作人後會注意剪接，擔心有事情做不好導致壓力大，現在也最怕遇到年輕演員，因為擔心年輕演員太自我，講解後對方也不接受。

「天燈媽祖」女主角林佳瑾分享，因為平時吃素，因此這次演出前並沒有太多準備，不過只要裝扮後，就會有與媽祖合體的感覺。她笑說：「這次演戲，飾演徒弟的演員都跪在旁，其實滿過癮滿爽的。」（編輯：管中維）1130607