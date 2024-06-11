黃少祺新戲「願望」配對江祖平 笑虧像演BL劇

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（中央社記者洪素津台北11日電）三立8點檔「願望」今天開鏡，演員黃少祺和久未露面、個性隨興被暱稱為「平哥」的演員江祖平飾演夫妻，讓黃少祺直搖頭笑說：「真像在演BL劇！」

至於兩人未來是否會有親熱戲，江祖平立刻回說：「不可能！」而她為演出貴婦，增添不少行頭，鞋子全都細高跟，就是希望多點女人味。

開拍前部分時間在美國陪小孩，為拍戲提早返台準備的黃少祺表示，其實一直有在運動有氧、重量訓練，現在開始不敢亂吃，畢竟美國食物太可怕、太罪惡了。

「願望」劇情以黃少祺、演員陳冠霖與江宏恩為錢財而反目成仇發展，3人在劇中各有家庭，而總把台8當偶像劇演的陳冠霖劇中升格當爸。陳冠霖表示，他的小孩也高一了，心態上還可適應。

至於飾演大反派的江宏恩還把結拜兄弟陳冠霖踹下山，透露角色會為錢財跋扈，較看重利益；目前皮膚黝黑、狀態非常好的江宏恩表示，黃少祺身材實在太好，一起演戲壓力特別大。（編輯：李明宗）1130611