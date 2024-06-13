吳慷仁讚高捷超會聊天 「塑膠花」同為獄友相知相惜

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（中央社記者洪素津台北13日電）金馬影帝吳慷仁主演末路愛情影集「塑膠花」，劇中他與高捷在獄中結識，有段相知相惜江湖情誼；吳慷仁表示，高捷氣場強大看似嚴肅，私下卻超會聊天，常為劇組帶來歡笑。

吳慷仁在「塑膠花」劇中沉默寡言，高捷則飾演他在獄中結識的牢友，個性開朗溫暖又有義氣，2人初識就互相救援，保護吳慷仁不受欺負。今天2人出席宣傳記者會，吳慷仁表示很開心能再次合作高捷，他說：「捷哥走過的路比我們吃過的米還多，傳授很多人生道理，受益良多」。

吳慷仁與高捷早在電影「狂徒」就曾合作過，但當時沒太多交集，這次有大量對手戲，還一起逃亡；吳慷仁坦言一開始覺得捷哥氣場強大，不講話看起來很嚴肅，沒想到熟了後發現他「什麼都能聊」，且性格中帶點幼稚，形容對方就是「人來瘋的大孩子」，同時也很會照顧大家。

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高捷表示，自己很重視拍攝氛圍，覺得能替大家帶來笑聲很重要，「一個工作環境和團隊如果能和樂融融，其實對表演是有幫助及鼓勵，我也喜歡這種氛圍。」

高捷近年演活不少黑道角色，尤其是「大哥」形象深植人心，他坦言私下也認識一些南北兄弟，甚至有人拿他螢幕上形象當兄弟典範，更遇過入戲太深的後輩「想跟他混」，他說：「我都會機會教育他們，不要太入戲、要孝順父母！我們有社會責任，所以會做糾正跟引導。」（編輯：陳仁華）1130613