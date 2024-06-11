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「被害者2」對戲女屍逼真 張孝全吃完便當有點反胃

2024/6/11 16:11（6/11 16:26 更新）
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懸疑推理影集「誰是被害者2」預計21日正式上線，主要演員張孝全（左起）、許瑋甯、蘇慧倫及李沐11日在台北出席記者會，為戲宣傳造勢。中央社記者洪素津攝 113年6月11日
懸疑推理影集「誰是被害者2」預計21日正式上線，主要演員張孝全（左起）、許瑋甯、蘇慧倫及李沐11日在台北出席記者會，為戲宣傳造勢。中央社記者洪素津攝 113年6月11日
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（中央社記者洪素津台北11日電）演員蘇慧倫和張孝全在影集「誰是被害者2」和不少「屍體」對戲，蘇慧倫分享有一次和張孝全一起發現「墜樓女屍」，沒想到假體太過逼真，讓剛吃完雞腿便當的張孝全有點反胃。

張孝全、許瑋甯、李沐、蘇慧倫今天現身宣傳懸疑影集「誰是被害者2」，盛裝出席跟大家分享拍戲甘苦，蘇慧倫在劇中飾演法醫，和許多屍體過招，前置時也拜訪真實法醫，「我看到法醫給我看的照片有點太真實，我有嚇到」。

蘇慧倫分享有一次和張孝全一起發現一具「墜樓女屍」，屍體道具太過逼真讓2人都不是很舒服，張孝全在旁則說：「我剛吃完雞腿便當，有點想吐」。

而許瑋甯和張孝全這次在第2季感情進階成情侶，劇情中2人在車上爭吵，張孝全一句「我以為」惹怒許瑋甯，讓許瑋甯氣到想下車，認為對方就是活在自己的世界，什麼叫我以為；張孝全在旁則表示：「就是他以為是在保護對方，但其實缺乏溝通」。

另外，許瑋甯在劇中和劉俊謙有不少對手戲，許瑋甯表示對方非常可愛，導演沒有喊卡會自己即興演，是一個很敬業又很有禮貌的演員。

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劇中張孝全和李沐飾演一對父女，戲外張孝全分享5歲的兒子話超級多，而且是停不下來的那一種，「我有時候敷衍還被發現，兒子會說，爸爸我在跟你講話」，張孝全表示，拍攝此劇的時候有將老婆和兒子送出國，「我怕我劇中太沈重的樣子會影響到他們」，不過張孝全強調不會把角色帶回家，如果真的不行，我可能會搬出去一下子。

李沐在劇中得清理死者遺物，現場除了有不少血跡外，為求逼真也有真實的蛆，李沐分享現場逼真程度確實會讓人反胃，被問到會不會害怕蛆，李沐回答：「因為我喜歡蟲類，蛆倒是還好，是劇組給我吃燕麥粥讓我比較想吐。」（編輯：李亨山）1130611

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