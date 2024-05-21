許瑋甯「誰是被害者2」戀情曝光 愛情工作陷拉扯

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（中央社記者洪素津台北21日電）影集「誰是被害者2」將開播，劇中張孝全和許瑋甯也從查案夥伴轉變成戀愛關係，兩人卻面臨許多工作與愛情、溝通落差間的掙扎拉扯，許瑋甯說：「越親近的人會越難表達愛。」

「誰是被害者2」以一起連續殺人案為主軸，並在懸疑推理主題下，帶出人與人之間如何在相互理解中，找到歸屬認同與存在價值等寫實人性議題。角色除張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐回歸外，更加入睽違12年跨界演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及香港演員劉俊謙，帶領觀眾破解連續殺人案。

這次張孝全身分從天才鑑識官變成最大嫌疑人，張孝全分享，剛開始拍攝時有些徬徨，「老實說這次壓力滿大的，在這季他將會碰到很多人生課題，包含自己與曉孟（李沐飾）之間的關係修復、理解別人與社會化的過程，拍的時候心滿累的。」

許瑋甯飾演的徐海茵，在本季從嗜血報社記者轉換身分成基金會公關。許瑋甯說：「我認為她終於可以做真正對社會有意義的事，但在拍攝的過程，有很多細節是我覺得曾當過記者的海茵不會放過的。那就是那種記者的敏銳度，所以會想要問更多，真的滿好玩的。」

而兩人也從夥伴關係變成情人，談及雙方合作，張孝全說：「兩人戀人關係的互動發展上，除了看到方毅任（張孝全飾）在亞斯伯格特質下，如何跟戀人相處，也會看到海茵她精明幹練獨立的性格外，在談感情的狀態裡，她會是什麼模樣。」

許瑋甯則認為：「我、曉孟和方毅任已經是一個非常堅固的家庭關係，但徐海茵跟方毅任都不是會激烈分享自己愛的人，就像是越親近的人往往會越難表達愛。」

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而第1季中有著亮眼演出，並以江曉孟一角獲得第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的李沐，第2季的她，除了和爸爸張孝全展開全新父女生活，開始同住在一個屋簷下學習和彼此相處，角色身分也從「遺願殺手」轉職「命案現場清潔師」。

李沐表示，命案現場清理是這一季對角色來說最有影響力的事件之一，這份職業帶給江曉孟很大的轉變，她很希望能在場次之間呈現出其對於生命價值觀的改變，以及想要找到存在價值的意念。（編輯：張雅淨）1130529