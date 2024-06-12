許瑋甯「都市懼集」猛拍車窗 搭計程車遇恐怖運將

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（中央社記者洪素津台北12日電）新型態短影音台劇「都市懼集」集結78卡司，驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，今天曝光短預告，劇中許瑋甯搭計程車遭遇恐怖詭事，她猛拍車窗、驚恐求救的表情讓人印象深刻。

戲劇「都市懼集」曝光首支15秒短預告，影片開頭就是許瑋甯猛拍車窗、驚恐求救的表情，劇中她搭計程車遭遇恐怖詭事，情節令人發毛，她透露：「這個故事我覺得滿有趣的，它是我們日常生活中一定都會碰到的生活狀況，今天出門不管是工作、上下班或是學生上下課，都可能會搭到計程車，但在跟司機先生短短相處的這一段路途中會發生什麼事情，我覺得這是有很多故事可以延伸的。」

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林柏宏在劇中的詭譎笑容讓人印象深刻，他熱情地主動出擊，幫美女路人拍網美照，精心設計完美拍照的角度，但詭異的笑容也笑到讓人心裡發寒，對此他透露：「我飾演在城市騎著腳踏車到處徘徊的男子，一開始以為會在城市夜晚發生浪漫邂逅的一天，但是沒想到劇情急轉直下，會有什麼發展，就請大家拭目以待！」

此外，預告中被血噴滿臉的謝麗金，畫面十分震撼嚇人，她透露此次飾演在商旅中工作的人，「大家應該都有住過旅館吧？不會好奇入住每個房間之前，曾經發生過什麼事嗎？劇情絕對讓你意想不到」。（編輯：李亨山）1130612