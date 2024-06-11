台北電影節9名非常演員出爐 顏振發親繪巨型看板

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（中央社記者洪素津台北11日電）台北電影節攜手文策院推出「非常演員」企劃，今天公布9名非常演員陣容，本屆卓越貢獻獎得主顏振發師傅更手繪9人代表作巨型看板，14日起搶先展出，為影展掀起第一波高潮。

台北電影節「非常演員」企劃去年首度曝光，除了拍攝全外語影片、建立專屬網站累積演員資料庫，更隨文策院前進釜山國際影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards），在頒獎典禮上成焦點，與世界各地影人交流。

9名非常演員名單包括去年憑藉「疫起」榮獲北影影帝的王柏傑、曾入選北影非常新人的金鐘女星李沐、以「我的少女時代」在海外擁有高人氣的票房女星宋芸樺，以及影歌視三棲的全能女星李霈瑜。

還有本屆北影大使林柏宏、手握兩座金鐘視后的柯佳嬿、演技百變屢獲金鐘肯定的姚淳耀、去年以「本日公休」抱回北影男配角獎的傅孟柏，以及北影、金馬雙料影后謝盈萱。

今年值得影迷關注的亮點是由國寶級畫師顏振發和非常演員的夢幻聯動，北影特邀顏振發將9名演員的代表角色繪製成「非常演員」巨型電影看板。看板預計6月14日起在中山堂門口曝光，替第26屆台北電影節點燃首波重量級星光，歡迎民眾前往合照打卡留念。

本屆非常演員系列影片首度與台灣首個國際公共英語媒體TaiwanPlus合作，完整影片將於6月18日在TaiwanPlus Arts & Culture YouTube頻道首播。（編輯：張雅淨）1130611