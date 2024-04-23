林柏宏感動被稱演員 擔任台北電影節影展大使

（中央社記者洪素津台北23日電）演員林柏宏擔任第26屆台北電影節影展大使，同時也是頒獎人。他表示，北影對他影響重大，「我人生中第一次被以『演員』稱呼就是在台北電影節。」北影即是他的影展啟蒙。

林柏宏與北影的淵源可追溯到15年前，2009年他的第一部電影「帶我去遠方」即入圍台北電影獎。這次台北電影節形象廣告也特別邀請導演傅天余執導，攜手林柏宏展現15年來淬鍊的默契與榮光。

林柏宏自歌唱選秀節目出道，唱而優則演，被傅天余相中演出電影男主角，開啟演員職涯，不僅以作品「六弄咖啡館」獲得金馬獎最佳男配角肯定，近年接連以電影「怪胎」、劇集「火神的眼淚」、劇集「媽，別鬧了！」，以及去年問鼎北影影帝的「關於我和鬼變成家人的那件事」，成為台灣最炙手可熱的男演員之一。

林柏宏15年前拍攝的「帶我去遠方」，徹底改變了他的人生，想起那時的情景，他眼神閃閃發光表示，「那一刻起，我有一種感覺是我會跟大學同學有不一樣的未來，拍完之後我也確定了，我好喜歡拍電影的感覺。」

從閃亮之星到提名影帝，今年擔任了北影影展大使，林柏宏希望透過自己對北影的感情與影響力，讓更多人理解在戲院看電影不可取代的魅力，「除了很直接的聲光效果外，更多演員細微的情感也都是只有在電影院能夠感受看見的。」

2024台北電影節將於6月21日至7月6日期間，在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉行。（編輯：張雅淨）1130423