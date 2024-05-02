林柏宏再合作傅天余拍北影宣傳片 笑憶被嫌醜糗事

（中央社記者王心妤台北2日電）台北電影節大使林柏宏跟他的首部長片導演傅天余再聚首拍形象廣告，林柏宏說，因為傅天余要求嚴格，剛出道時還曾被說過「不要這樣笑，會很醜」，現在回想覺得是件趣事。

今年以「時間帶走的，電影留下了」為主題，讓傅天余跟林柏宏重溫電影的最初感動，林柏宏在影片中回顧15年前「帶我去遠方」的自己，也是跟最初的自己久別重逢。

傅天余今天在記者會上表示，當年從選秀節目「超級星光大道」看到林柏宏露出尷尬表情後，馬上想邀請他演出，不過隨著這幾年的經驗累積，「時間帶走了他的不自信。」

傅天余說，這次拍形象廣告特別請林柏宏重現「低頭害羞微笑」的表情，因為這是當年拍「帶我去遠方」時覺得林柏宏很迷人，但近年卻比較少出現的表情。林柏宏也說，現在的心態和20多歲時已經不同，「想拍有時間跨度的電影，能看到一個人在片中的成長和轉變，想要參與這樣的電影。」

談及當年拍攝趣事，林柏宏笑說，因為傅天余很要求美感，講話也很直接，因為拍攝的場地很大，不時會聽到導演從遠方大喊：「你不要這樣笑，你這樣很醜，有時候就會覺得有點尷尬。」他也承認，這次知道會跟傅天余再度合作後，第一時間也是想起這件事。

2024台北電影節將於6月21日至7月6日舉辦。（編輯：吳協昌）1130502