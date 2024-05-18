王少偉「我的婆婆2」脫稿演出 被笑虧：最會NG

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（中央社記者洪素津台北18日電）戲劇「我的婆婆2」熱播中，合作2季的演員群也培養出好感情，問及誰最會NG，全員毫不猶豫指向王少偉，他自招：「我很常脫稿演出，不按牌理出牌，讓大家一錄再錄。」

戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」故事圍繞在傳統糕餅鋪老闆娘鍾欣凌為母的蘇家故事。飾演餅舖員工的張書偉、蘇家大兒子邱凱偉、二兒子王少偉與女兒蘇晏霈近日接受訪問，王少偉被選為片場「最煩」。

蘇晏霈爆料王少偉超聒噪，邱凱偉也還原拍攝現場模仿王少偉說：「他每天一到現場就開始問，早餐咧早餐咧，吃完一個再問還有沒有。」

而問到誰最會笑場，除了大家都公認的鍾欣凌外，王少偉則選擇邱凱偉，但解釋原因卻間接承認自己狂NG，「因為Darren（邱凱偉）他常常害我，有時候鏡頭在拍我，沒有帶到他，他就在我後面憋笑，你聽到有人笑也一定會笑啊，所以我一天到晚被他害！」

另外蘇晏霈在劇中飾演蘇家唯一女兒，首集就穿著性感低胸洋裝登場，她表示在這一季是「布料最少擔當」，也劇透戲中將糾結於「有錢的老男人」與「沒錢的小鮮肉」之間。

問她現實生活中會選哪一個，還在皺眉思索的她被邱凱偉打斷：「她應該兩個都會選。」一旁的王少偉也附和：「小孩子才選擇，兩個都要，一個要錢、一個要肉體。」（編輯：龍柏安）1130518