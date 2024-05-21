早安世界》賴總統就職揭開新時代 宣示打造民主和平繁榮新台灣
賴總統就職揭開新時代 宣示打造民主和平繁榮新台灣
總統賴清德20日就職演說，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，將依據中華民國憲政體制，帶領國家勇往前進。他呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮；演說也提到應以新思維看待「三黨不過半」，政黨在競爭外應有合作信念，國家才能踏出穩健步伐。（看完整報導）
賴總統提兩岸交流從旅行求學優先 學者：有堅持也有善意
總統賴清德20日發表就職演說，學者分析，兩岸路線「蔡規賴隨」，兩岸歧見依舊很難化解，但提到優先在旅行求學啟動交流，整體來說有堅持也有善意。國台辦發言人表示，「台灣地區領導人」講話釋放謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號。此外，演說提及將致力於行政立法協調合作，立院議事運作應遵守程序正義。學者分析，這代表賴總統擔憂內政推動，但某些方面是釋出善意，或者是一種軟硬兼施，未來如何與在野黨互動，要視實際作為。（看完整報導）
賴清德礦工之子到台灣總統 打破8年魔咒拚突破重圍
「賴清德時代」揭開序幕，他個性堅定、嫉惡如仇，近乎潔癖，但有時也被質疑固執，儘管長期享受政治明星光環，卻也遭受過嚴重挫敗，如今坐上大位，面對國會朝小野大困局、國際兩岸局勢瞬息萬變，他如何突破重圍，牽動台灣未來4年發展。（看完整報導）
圖輯／賴清德就職典禮蔡英文交棒喊加油 蕭美琴比愛心向民眾致意
新任總統賴清德、副總統蕭美琴20日宣誓就職後，陪卸任總統蔡英文離開總統府，走到慶祝大會看台向民眾揮手致意時，蕭美琴眼眶泛紅一度拭淚。慶祝大會由國軍聯合樂儀隊操演揭序幕，期間國軍連施放禮砲、中職名投領唱國歌、空軍分列式衝場致敬。典禮尾聲，賴清德、蕭美琴跟著群眾合唱熱舞，還手比愛心，典禮最後由雷虎小組施放彩煙衝場，為活動畫下句點。中央社圖輯帶你直擊現場。（看完整報導）
司徒文楊甦棣等30國際學者連署聲明：在野國會改革方案不合憲
AIT前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者20日以連署書對在野黨的國會改革方案表達關切與擔憂。他們表示，引入藐視國會罪、要求總統赴立法院報告並接受即問即答、擴大立法院的調查權，表面上可能顯得合理，實則違反台灣獨特的憲政架構與立法精神，也超越其他憲政民主國家的立法權限。（看完整報導）
台北市警察局長張榮興升任警政署長 黃明昭接任國安局副局長
內政部20日表示，行政院核定，現任台北市政府警察局長張榮興升任警政署長。張榮興歷任新竹縣警察局長、航空警察局副局長等重要職務，警政實務經驗豐富。國安局長20日核定，現任警政署長黃明昭接任副局長，強調黃明昭歷練完整，專業能力符合國安局當前任務重點，有效提升協作能量、維護國安。（看完整報導）
中職挑戰次數28日起採日職2+N模式 捕手接到球前不應阻擋路徑
中職20日舉行總教練會議討論重播輔助判決次數，決定採用日本職棒2+N模式，2次挑戰權失敗才扣次數，延長賽次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功保有挑戰機會。會議也針對本壘攻防議題討論，決議取消但書，捕手接到球前不應阻擋跑者路徑，兩項規定28日起適用。（看完整報導）
伊朗總統墜機亡第一副總統暫代職務 預計6/28舉行大選
伊朗總統萊希因直升機墜毀喪生，伊朗最高領袖哈米尼20日宣布全國哀悼5天，同時依憲法由第一副總統穆赫貝爾暫代總統職務。官方媒體指出，伊朗當局宣布將於6月28日舉行總統選舉。（看完整報導）
以色列總理國防部長及哈瑪斯3領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令
國際刑事法院20日宣布以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡、國防部長葛朗特和伊斯蘭主義組織哈瑪斯3名領袖發布逮捕令。尼坦雅胡、葛朗特被控在加薩走廊犯下戰爭罪；哈馬斯領袖辛瓦、戴夫、哈尼雅則被認為應為在加薩和以國犯下的戰爭罪和違反人類罪負責。（看完整報導）
NBA灰狼淘汰衛冕軍金塊 闖西區冠軍戰會師獨行俠
NBA季後賽明尼蘇達灰狼隊20日克服一度落後達20分劣勢，在決勝第7戰逆轉勝，以98比90淘汰衛冕軍丹佛金塊隊，闖西區冠軍戰，會師達拉斯獨行俠隊。灰狼先發5人得分都達雙位數，聯手上演NBA季後賽史上第7戰最大逆轉秀，其中以湯斯23分、12籃板最亮眼；金塊方面，年度MVP約基奇攻下34分、19籃板、7助攻，而莫瑞狂飆全場最高35分。（看完整報導）
開箱老照片》中影拍攝「還我河山」內景戲 場面浩大
1966年5月21日，中影出品的古裝電影「還我河山」，在士林製片廠拍攝「燕國朝廷」橋段，動用百餘名演員，是全片最大的一場內景戲。「還我河山」描述戰國時代，齊國名將田單戰勝燕國、收復山河的故事。由李嘉、李行、白景瑞聯手執導，葛香亭飾演男主角田單、崔福生飾演燕王，唐寶雲飾演女方士璇姑。（看完整報導）
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- 早安世界》賴總統就職揭開新時代 宣示打造民主和平繁榮新台灣2024/05/21 07:21
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- 2024/05/19 07:09
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