賴總統：政黨競爭也應合作 國家才能踏出穩健步伐

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（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴總統演說時表示，感謝前總統蔡英文的努力，也感謝民眾支持，不受外來勢力影響為台灣翻開新頁，他將致力於行政立法協調合作，共推國政，政黨競爭之外，也應該有合作信念，國家才能踏出穩健步伐。

在總統府前的慶祝大會上，賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統演說時，感謝過去8年來，前總統蔡英文、前副總統陳建仁和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎。

賴總統指出，再次感謝民眾支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走、不回頭，為台灣翻開歷史的新頁；在未來任期的每一天，他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現接受全民的檢驗，施政更要不斷革新開創台灣政治的新風貌。

賴總統表示，他將致力於行政立法協調合作，共同推動國政，今年2月上任的新國會是台灣時隔16年後再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

他說，這是全民選擇的新模式，當大家以新思維看待「三黨不過半」，代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，全民對於政黨的理性問政也有很大的期待，政黨在競爭之外也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健步伐。

賴總統指出，立法院的議事運作應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧；在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

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賴總統說，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。目前有關0403地震災後的復原工作正在進行，再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬，也要感謝所有協助救災和重建的民眾，以及再次感謝國際社會的關心和支持。

賴總統表示，中央政府已規劃投入新台幣285.5億元，協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活，他對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望與各界攜手努力一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。（編輯：謝佳珍）1130520