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全文／賴清德總統就職演說：打造民主和平繁榮的新台灣
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賴總統就職演說：依據中華民國憲政體制帶領國家往前

2024/5/20 11:12（5/20 11:37 更新）
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（中央社台北20日電）總統賴清德今天宣誓就職，他在演說時表示，他年輕的時候，立志行醫救人；從政的時候，立志改變台灣，現在，站在這裡，立志壯大國家。 他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第16任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

賴總統表示，回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民。

他說，2024年的今天，台灣在完成3次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第3任期。台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴總統說，這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但做到了。

賴總統指出，此時此刻，不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利。

他說，許多人將他和副總統蕭美琴的當選，解讀為「打破八年政黨輪替魔咒」。事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

賴總統說，他要感謝過去8年來，前總統蔡英文、前副總統陳建仁和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎。（編輯：謝佳珍）1130520

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