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賴總統：中華民國與中華人民共和國互不隸屬

2024/5/20 11:53（5/20 12:56 更新）
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（中央社記者葉素萍台北20日電）新任總統賴清德今天就職，他發表就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權，現場群眾熱烈鼓掌回應賴總統。

賴清德今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職說，他提到，國家的未來發展，需要每一分力量，面對全球化、全面競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對。

他認為，團結一致，腳步就更穩，相互扶持，足跡就更遠。為了國家的生存發展，他將透過民主的力量，團結所有人民，壯大國家。

賴總統表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；「任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。」

他說，當世界上有越來越多國家公開支持台灣的國際參與，在在證明了台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。

賴總統強調，全體人民不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」，他呼籲不分彼此，大家一條心，大步走向世界。

賴總統全篇演說，講到這段時，府前觀禮民眾多次大聲鼓掌、叫好，尤其當他說到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，現場掌聲更加熱烈。（編輯：林淑媛）1130520

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