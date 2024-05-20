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賴清德蕭美琴宣誓就任正副總統 韓國瑜授予國璽

2024/5/20 09:17（5/20 10:17 更新）
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第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，總統賴清德（左）宣誓後，由立法院長韓國瑜（右）授予賴總統「榮典之璽」。 中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，總統賴清德（左）宣誓後，由立法院長韓國瑜（右）授予賴總統「榮典之璽」。 中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
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（中央社記者陳俊華、吳昇鴻台北20日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天上午9時宣誓就職，賴清德從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。

賴清德車隊約在上午8時52分離開副總統官邸後，約8時58分抵達總統府，蕭美琴與準總統府秘書長潘孟安在門口迎接。

就職典禮在上午9時開始，賴清德、蕭美琴在卸任總統蔡英文等人陪同下，唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮，並高舉右手宣誓。立法院長韓國瑜依序授與賴總統「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」。

中華民國國璽有二，一為「中華民國之璽」，一為「榮典之璽」。新任總統就職時，依「印信條例」規定由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」，代表國家權力象徵及政權傳承，賦予新任總統國家大政及責任，為中華民國全體國民所付託。（編輯：謝佳珍）1130520

第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，副總統蕭美琴（左）宣誓後，自立法院長韓國瑜（右）手中接下「副總統之章」。 中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，副總統蕭美琴（左）宣誓後，自立法院長韓國瑜（右）手中接下「副總統之章」。 中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，第16任總統賴清德高舉右手宣誓。 中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，第16任總統賴清德高舉右手宣誓。 中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，副總統當選人蕭美琴（左2）身穿白色上衣、黑色褲裝，面對國旗暨國父遺像宣讀誓詞。中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，副總統當選人蕭美琴（左2）身穿白色上衣、黑色褲裝，面對國旗暨國父遺像宣讀誓詞。中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
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