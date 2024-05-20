賴清德蕭美琴宣誓就任正副總統 韓國瑜授予國璽
2024/5/20 09:17（5/20 10:17 更新）
（中央社記者陳俊華、吳昇鴻台北20日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天上午9時宣誓就職，賴清德從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。
賴清德車隊約在上午8時52分離開副總統官邸後，約8時58分抵達總統府，蕭美琴與準總統府秘書長潘孟安在門口迎接。
就職典禮在上午9時開始，賴清德、蕭美琴在卸任總統蔡英文等人陪同下，唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮，並高舉右手宣誓。立法院長韓國瑜依序授與賴總統「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」。
中華民國國璽有二，一為「中華民國之璽」，一為「榮典之璽」。新任總統就職時，依「印信條例」規定由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」，代表國家權力象徵及政權傳承，賦予新任總統國家大政及責任，為中華民國全體國民所付託。（編輯：謝佳珍）1130520
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賴清德車隊出發 赴總統府宣誓就職