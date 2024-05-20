賴總統向群眾揮手致意 就職慶祝大會活動登場

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（中央社記者吳書緯台北20日電）第16任總統副總統就職典禮今天舉行，新任總統賴清德、副總統蕭美琴在宣誓完成後，與卸任總統蔡英文在總統府前主舞台對群眾揮手致意，總統府前的就職慶祝大會活動則由國軍聯合樂儀隊操演揭開序幕。

總統府今天上午9時進行第16任總統、副總統宣誓就職典禮，第16任總統副總統就職籌備會也在總統府前廣場設立數個大型LED屏幕，直播府內就職典禮，讓府前廣場的群眾都能看到交接過程，群眾在就職典禮過程中不斷響起掌聲。9時13分就職慶祝大會主持人宣布賴總統、蕭副總統宣誓就職完成時，現場響起更大的掌聲與歡呼聲，也有人拿起手機拍照。

國軍聯合樂儀隊共306人約9時15分進入府前廣場就定位；賴總統、蕭副總統在就職宣誓完成後，與卸任總統的蔡英文約於9時20分步出總統府外主舞台向群眾揮手致意，民眾也熱情的回應前後任元首，並拿起手機、相機捕捉這台灣民主重要的時刻。

隨後蔡英文在主舞台上依序與賴總統、蕭副總統握手，3人一起返回總統府正大門車廳，賴總統與蕭副總統送別蔡英文登車離開總統府。

國軍聯合樂儀隊隨後進行組曲演奏及花式操槍，上半場依序演奏「闊步前行」及3首經典軍歌「陸軍健兒」、「海上進行曲」、「壯志凌霄」等歌曲；下半場操演融合5首不同族群的代表樂曲，包含原住民族語歌曲「賞月舞」、「粟祭」，客語歌曲「客家子弟踏出來」、台語歌曲「向前走」及電影「KANO」主題曲「勇者的浪漫」。

第16任總統、副總統就職慶祝大會20日在總統府前登場，國軍樂儀隊表演精彩操槍技巧，動作整齊完美。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

演奏搭配三軍儀隊多元豐富隊型變化，展現國軍勤訓精練、守護民主的精神，最後三軍儀隊官兵排列的「520榮耀隊形」，象徵全體軍民同島一命的精神；國軍聯合樂儀隊操演約於9時38分結束。

國防部今天指出，今年適逢黃埔建軍百年，特別挑選陸海空三軍軍種的代表歌曲，表達國軍以人民福祉為優先，隨時隨地堅守崗位，保衛國家主權及人民安全。

此次就職慶祝大會在9時40分開始的表演節目以「共織台灣，民主前行」為主軸，將有9個段落，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，體現台灣社會尊重多元的包容力，以及展現文化藝術的創造力。（編輯：楊蘭軒）1130520